La tormenta tropical “Cristina” ha cobrado fuerza este martes 9 de junio en el Océano Pacífico. Aunque su centro se encuentra frente a Centroamérica, sus extensas bandas nubosas ya amenazan con alterar el clima en el sur de México. ¿Debes preocuparte por sus efectos en tu ciudad hoy?

El fenómeno meteorológico se originó a partir de la depresión tropical Tres-E y ha mantenido un desarrollo constante durante las últimas horas. Actualmente, el sistema avanza de manera lenta pero sostenida, generando alerta en diversas regiones costeras.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el ciclón se localiza cerca de las costas del Pacífico nicaragüense . Su posición exacta lo sitúa a 155 km al oeste-noroeste de Managua, Nicaragua y a 535 km al este-sureste de la desembocadura del Río Suchiate, frontera entre México y Guatemala.

Los reportes más recientes indican que “Cristina” se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de apenas 6 kilómetros por hora. Esta lentitud en su movimiento es precisamente lo que incrementa el riesgo de lluvias torrenciales prolongadas en su trayectoria.

¿Afectará la tormenta “Cristina” a territorio mexicano?

La pregunta que muchos mexicanos se hacen es si este ciclón tocará tierra en el país. Los modelos de pronóstico numérico oficiales confirman que, por el momento, la tormenta no representa un peligro de impacto directo para la República Mexicana .

Sin embargo, esto no significa que el territorio nacional saldrá ileso. Debido a su cercanía con la frontera sur, la circulación del sistema está impulsando una cantidad significativa de humedad hacia el sureste de México.

Las entidades más vulnerables ante estos efectos colaterales son Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán. En estas zonas, se pronostica un incremento sustancial en el potencial de precipitaciones durante las próximas jornadas.

Además de las lluvias, las autoridades han advertido sobre un aumento considerable en el oleaje. El Golfo de Tehuantepec experimentará condiciones marítimas adversas, por lo que se recomienda extremar precauciones a la navegación.

Pronóstico y trayectoria para los próximos días

En cuanto a su evolución, la tormenta registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas superiores. No se espera que el sistema alcance la categoría de huracán antes de tocar tierra .

Las proyecciones meteorológicas señalan que el meteoro mantendrá su curso hacia el noroeste o el oeste-noroeste. Se prevé que su centro se aproxime peligrosamente a las costas de El Salvador y Guatemala hacia mediados de semana.

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En los países centroamericanos vecinos, las alertas ya se han activado debido al alto riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra. Las precipitaciones acumuladas podrían superar los 30 centímetros en áreas montañosas.

Para la población mexicana en los estados del sur, la recomendación principal es no bajar la guardia. La saturación de los suelos por lluvias previas incrementa la posibilidad de encharcamientos y desbordamientos de ríos locales.

Recomendaciones y seguimiento del fenómeno

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) insta a los ciudadanos a mantenerse informados mediante los canales oficiales. Es vital evitar la difusión de rumores y consultar únicamente los boletines emitidos por las autoridades de protección civil.

Preparar una mochila de emergencia y ubicar los refugios temporales más cercanos son medidas preventivas esenciales. Aunque el impacto en México sea indirecto, la prevención es la mejor herramienta frente a la temporada de ciclones del Océano Pacífico.

ESPECIAL / Conagua

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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