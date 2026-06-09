El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, sostuvo una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 8 de junio. Durante esta conversación, según declaró el canciller mexicano este martes desde " La Mañanera ", hablaron sobre tres temas centrales: cooperación en el tema de seguridad fronteriza, migración y el rumbo de las conversaciones del T-MEC .

Velasco, además, compartió desde Palacio Nacional que el viernes 12 de junio, las autoridades del Gabinete de Seguridad se reunirán con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y su equipo de representantes en el tema en la Ciudad de México .

"Vamos a hablar sobre distintos temas fundados en el programa que ya conocen: seguridad fronteriza, cooperación contra el crimen organizado trasnacional, finanzas ilícitas", declaró el canciller.

Reportan una llamada cordial

Roberto Velasco dialogó el pasado lunes vía telefónica con Marco Rubio sobre la relación entre países y ambos refrendaron su interés por mantener una buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral.

Desde redes sociales, la SRE indicó que se trató de "una cordial y respetuosa llamada de trabajo".

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"En la conversación telefónica, ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener la buena cooperación en temas prioritarios de la agenda bilateral, incluyendo seguridad, migración y comercio ", señaló la cancillería.

Sobre ese mensaje, el embajador de EU en México, Ronald Johnson, apuntó en redes sociales que "la cooperación entre Estados Unidos y México no sólo es una buena política pública; es sentido común que nuestras dos naciones colaboren en materia de seguridad, migración, comercio y otras prioridades compartidas".

Johnson también contó que, como parte de una semana productiva de reuniones en Washington, se reunió con el secretario de Marina de México, Raymundo Morales Ángeles, y con el comandante interino de la Guardia Costera de Estados Unidos, Kevin Lunday, "para seguir fortaleciendo la cooperación marítima".

Además, agregó que bajo el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, " nuestros países están fortaleciendo el intercambio de información, la seguridad portuaria, los esfuerzos contra el narcotráfico, las operaciones de búsqueda y rescate y la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales ".

La SRE anuncia reunión de seguridad en CDMX

Roberto Velasco declaró este martes durante "La Mañanera" que ambos funcionarios persiguen "seguir adelante" en materia de seguridad " bajo el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley ".

Sobre el T-MEC, que, si bien no es un tema que sea parte de las responsabilidades de los funcionarios, sí es un tema al que ambos le dan seguimiento desde sus respectivos países.

"Conversamos sobre la importancia de que se llegue a buen puerto con las conversaciones en curso; el secretario Rubio me dijo que está dando seguimiento personal a este tema y vamos a estar ambos en comunicación sobre este y otros asuntos".

El viernes, según declaró la SRE, en la reunión de seguridad participará el embajador Johnson y su equipo de trabajo, así como representantes del Gabinete de Seguridad.

"Vamos a hablar sobre distintos temas fundados en el programa que ya conocen: seguridad fronteriza, cooperación contra el crimen organizado transnacional, finanzas ilícitas". Para finalizar su intervención, Velasco dijo que el Gobierno de México espera que las conversaciones se lleven a cabo de manera respetuosa.

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