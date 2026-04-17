El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha confirmado un cambio significativo en las condiciones atmosféricas para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Tras varios días consecutivos de un sol implacable y temperaturas sofocantes, los modelos predictivos indican que la capital de Jalisco experimentará una transición climática muy esperada por todos .

Durante este viernes 17 de abril de 2026, los habitantes todavía soportarán una jornada bastante calurosa, con el termómetro alcanzando máximas de hasta 35°C. Municipios densamente poblados como Zapopan y Tlaquepaque sentirán el rigor del sol desde el mediodía, manteniendo una humedad relativa muy baja que intensifica la sensación de aridez.

Sin embargo, la verdadera noticia que está captando la atención de los tapatíos es el inminente descenso térmico proyectado para los próximos 5 días . Esta esperada baja de temperatura romperá definitivamente con la racha de calor extremo que ha sofocado a la región, ofreciendo un respiro necesario a toda la población.

¿Cuándo comienza a bajar la temperatura en la ciudad?

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a partir del domingo 19 de abril el termómetro comenzará a ceder de manera gradual. Las temperaturas máximas pasarán de los sofocantes 35°C registrados recientemente, a un rango mucho más agradable que oscilará entre los 31°C y 32°C.

Este notable alivio térmico responde directamente a la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico y a su interacción con canales de baja presión . Estos fenómenos meteorológicos modificarán los vientos dominantes, permitiendo que una masa de aire más fresca se instale sobre el occidente del país durante la próxima semana.

Las mañanas también reflejarán este cambio positivo, pues las temperaturas mínimas se estabilizarán alrededor de los 16°C, brindando amaneceres mucho más frescos. Quienes salen temprano a sus actividades notarán de inmediato que el ambiente ya no se siente tan pesado, mejorando notablemente la calidad de vida en la metrópoli.

El esperado regreso de las lluvias al Área Metropolitana

Además del evidente descenso en el termómetro, el pronóstico extendido anticipa el regreso de precipitaciones que ayudarán a limpiar la contaminación acumulada. Para la noche del sábado y durante todo el domingo, se espera lluvia ligera a moderada , acompañada de ráfagas de viento de aproximadamente 3 km/h.

Estas nuevas condiciones de nubosidad contrastan fuertemente con la aridez extrema que dominó la semana, mitigando de paso el riesgo de incendios forestales. La llegada de estas precipitaciones será fundamental para asentar el polvo en las calles y devolver un poco de claridad al cielo tapatío que lucía brumoso.

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Aunque las lluvias pronosticadas no serán torrenciales, sí representan un cambio drástico en el patrón atmosférico que veníamos experimentando en la ciudad. Los expertos recomiendan no confiarse, ya que el choque entre el aire caliente del pavimento y la lluvia fresca podría generar un ligero bochorno temporal al principio.

Tips rápidos para adaptarte al cambio de clima

Para que este cambio no te tome por sorpresa, sigue estos tips rápidos: primero, mantente muy hidratado hoy viernes; segundo, lleva un paraguas si sales el domingo por la tarde; y tercero, no guardes los suéteres ligeros, pues las mañanas y las noches volverán a ser bastante frescas.

También resulta fundamental seguir usando protector solar durante las horas pico de este viernes y sábado, sin importar la nubosidad. Proteger tu piel sigue siendo una prioridad absoluta, ya que la radiación ultravioleta logra filtrarse a través de las nubes primaverales antes de que lleguen los sistemas frontales más densos.

Finalmente, te sugerimos aprovechar el clima más fresco del domingo y lunes para realizar aquellas actividades al aire libre que habías pospuesto. Visitar espacios naturales emblemáticos como el Bosque Los Colomos o la Barranca de Huentitán será mucho más placentero con máximas de 31°C y un cielo mayormente nublado.

Mantente siempre bien informado a través de El Informador para conocer cualquier actualización de última hora sobre el clima en nuestra región. Nuestro compromiso periodístico es brindarte los datos más precisos para que puedas planear tu semana con total anticipación y cuidar tu salud ante estas variaciones térmicas.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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