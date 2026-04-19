Cada domingo representa una nueva ocasión para probar suerte con el Sorteo Zodiaco Especial de la Lotería Nacional, una de las dinámicas más seguidas por quienes disfrutan de los juegos de azar en México. En esta oportunidad, la edición número 1742 se llevará a cabo este domingo 19 de abril de 2026 , generando expectativa entre los participantes por la posibilidad de obtener un premio significativo.

Este sorteo se ha consolidado como uno de los favoritos dentro del calendario semanal, en gran medida por su formato distintivo y los montos atractivos que ofrece. Su carácter especial y simbólico lo ha convertido en una tradición para miles de jugadores que semana a semana buscan la fortuna.

A lo largo de los años, el Sorteo Zodiaco Especial ha incrementado su relevancia entre el público, no solo por los premios, sino también por la experiencia que representa. Para muchos, participar implica mantener viva una costumbre arraigada que combina ilusión, entretenimiento y la esperanza de un cambio económico importante.

Premio mayor y detalles del sorteo

En esta edición, el premio mayor alcanza los 11 millones de pesos , una cifra que despierta el interés tanto de jugadores habituales como de nuevos participantes. Este monto posiciona al sorteo como una alternativa atractiva para quienes buscan una oportunidad de ganar con una inversión relativamente baja.

La mecánica para participar es accesible: los interesados pueden adquirir su cachito en expendios autorizados o mediante la plataforma digital oficial de la Lotería Nacional. El costo por fracción es de 35 pesos, lo que permite a un amplio sector de la población sumarse a la dinámica sin realizar un gasto elevado.

Además del premio principal, el sorteo contempla otras recompensas que incrementan las probabilidades de obtener algún beneficio, lo que añade un incentivo adicional para quienes deciden participar. Esta estructura de premios es parte del atractivo que ha mantenido vigente este tipo de sorteos.

Los resultados del Sorteo Zodiaco Especial número 1742 se darán a conocer el mismo domingo a las 20:00 horas . Como es habitual, los participantes podrán consultar los números ganadores a través de EL INFORMADOR, por lo que se recomienda estar atentos para verificar si la suerte estuvo de su lado.

Resultados de Sorteo Zodiaco Especial 1742

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SV