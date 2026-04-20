Lunes, 20 de Abril 2026

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Alertan por lluvia y granizo en 10 alcaldías de CDMX; activan alerta amarilla

Pronostican lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 15:30 y 23:00 horas

Por: SUN .

Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. SUN/ARCHIVO

Se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. SUN/ARCHIVO

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias, vientos fuertes y posible caída de granizo para esta tarde y noche en 10 alcaldías de la Ciudad de México.

¿Dónde lloverá este lunes 20 de abril del 2026?

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros y posible caída de granizo entre las 15:30 y 23:00 horas de este lunes en las siguientes alcaldías capitalinas:

LEE: Este es el nivel del sistema Cutzamala tras las recientes lluvias

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Coyoacán
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Recomendaciones por lluvias en CDMX

Por ello, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Asimismo, se pide barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

     

De igual forma, se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; y conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, recomiendan apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

JM

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