CDMX bajo el agua: ¿Cuántos días de lluvia consecutiva se esperan?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPC) recientemente acaba de publicar un aviso especial en el que notifica que se esperan fuertes lluvias en los próximos días en la Ciudad de México.

En el comunicado informan que s e prevén lluvias fuertes puntuales con intervalos de chubascos, acompañadas de posible actividad eléctrica, además de caída de granizo y rachas de viento fuertes, sobre todo en las demarcaciones del norte y centro de la ciudad.

¿Cuántos días se espera de fuertes lluvias en la CDMX y en qué alcaldías?

De acuerdo con el comunicado los días consecutivos que se esperan de lluvias son del sábado 11 hasta el lunes 13 de abril, siendo tres días seguidos de tormentas.

Las alcaldías donde habrá más presencia de lluvias serán en la zona centro la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y la Venustiano Carranza. Y en la zona norte la Gustavo A. Madero y Azcapotzalco.

Peligros asociados:

Riesgo de resbalones y caídas para peatones

Posibles afectaciones en techos ligeros y canaletas

Reducción de visibilidad en vialidades durante la precipitación

La SGIPC insta a que los ciudadanos capitalinos atiendan las recomendaciones y se mantengan informados a través de fuentes oficiales.

Recomendaciones:

Evitar transitar por zonas de pendiente donde el suelo pueda volverse resbaloso.

Usar paraguas o impermeable

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Limpiar desagües para evitar encharcamientos.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

Si usas bicicletas, utiliza un impermeable que tenga reflejante.

Toma precauciones ante la caída de ramas, árboles o estructuras frágiles y desprendimiento de lonas.

No realices actividades al aire libre durante las tormentas.

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Aléjate y no manipules postes y cableado de energía eléctrica durante las tormentas.

Ubica a tus animalitos de compañía en una zona de menor riesgo.

Mantente informado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX. O también del sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

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KR