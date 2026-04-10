CDMX bajo el agua: ¿Cuántos días de lluvia consecutiva se esperan?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIPC) recientemente acaba de publicar un aviso especial en el que notifica que se esperan fuertes lluvias en los próximos días en la Ciudad de México.En el comunicado informan que se prevén lluvias fuertes puntuales con intervalos de chubascos, acompañadas de posible actividad eléctrica, además de caída de granizo y rachas de viento fuertes, sobre todo en las demarcaciones del norte y centro de la ciudad.De acuerdo con el comunicado los días consecutivos que se esperan de lluvias son del sábado 11 hasta el lunes 13 de abril, siendo tres días seguidos de tormentas.Las alcaldías donde habrá más presencia de lluvias serán en la zona centro la Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y la Venustiano Carranza. Y en la zona norte la Gustavo A. Madero y Azcapotzalco. La SGIPC insta a que los ciudadanos capitalinos atiendan las recomendaciones y se mantengan informados a través de fuentes oficiales.Mantente informado a través de sus cuentas oficiales de redes sociales: X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX. O también del sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR