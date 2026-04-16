Este es el nivel del sistema Cutzamala tras las recientes lluvias

En plena temporada de estiaje se han registrado lluvias en los primeros días de abril, las cuales han contribuido al acumulado en la cuenca del Sistema Cutzamala. Las cifras marcan que los registros actuales son superiores a aquellos del mismo periodo del año pasado, lo cual deberá favorecer el abastecimiento de localidades como el Estado de México y Ciudad de México.

De acuerdo con información del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, en lo que va de abril se reporta un acumulado de 92 milímetros de lluvia en la región. Esta situación contrasta con lo registrado en 2025, cuando no se registraron lluvias en la región y eso provocó una reducción considerable del nivel de las presas del sistema Cutzamala.

¿Cuál es el nivel del sistema Cutzamala?

Con todo y lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que existe una ligera disminución en el almacenamiento del sistema al pasar de 77.8 a 75.7 por ciento en sus tres presas principales: Valle de Bravo, Villa Victoria y El Bosque.

No obstante, esta cifra equivale al mejor nivel de almacenamiento de los últimos siete años. El 75.7 por ciento se ve reflejado en 592.43 millones de metros cúbicos de agua disponible.

Claves habrían sido las diez lluvias registradas en los últimos 15 días en la región, de acuerdo con información de Patricia Labrada, directora Técnica del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, quien presentó parte del informe del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas.

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¿Cómo está cada presa?

El sistema Cutzamala compuesto por tres presas, se encuentra en este estado:

Valle de Brav o al 82.4 por ciento

o al 82.4 por ciento Villa Victoria al 75.2 por ciento

al 75.2 por ciento El Bosque al 63.1 por ciento

Las cifras son tranquilizadoras luego de que el sistema Cutzamala abastece a millones de ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México (CMVM), así como a la Ciudad de México (CDMX) y municipios cervanos como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, así como alcaldías de la capital del país como Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Tlalpan e Iztapalapa.

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OB