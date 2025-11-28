Ernestina Godoy Rangel, titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial , anunció que asumirá la conducción interina de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La funcionaria, desde sus redes sociales, informó que presentó su renuncia como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, puesto que ocupaba desde el 1 de diciembre de 2024 en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Describió su paso por la Consejería Jurídica como "uno de los mayores retos y privilegios" de su trayectoria y afirmó que la transformación del país "no es solo una tarea institucional, es un compromiso ético que se sostiene con convicción, trabajo y lealtad al pueblo".

Ernestina, al frente de la FGR

La ahora encargada de despacho de la FGR dijo sentirse orgullosa de los avances logrados durante esta etapa, y enfatizó que México continúa "con rumbo firme hacia un futuro más justo, más humano y con más derechos para todas y todos".

Posteriormente informó que, derivado de su renuncia y en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de la Fiscalía General de la República, fue nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECOC). Dicha posición le otorga la responsabilidad constitucional de encabezar de forma interina la Fiscalía General de la República mientras el Senado desarrolla el proceso para nombrar a la nueva o nuevo fiscal.

"Agradezco de corazón a la primera Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, por la confianza que depositó en mí para acompañar este Gobierno y ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación.

"Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia", se lee en su mensaje de redes sociales.

