Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 29 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

