Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Monterrey para este sábado 29 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 55%.Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Martes 2 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15