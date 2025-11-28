El pasado 10 de octubre, Omar "N" fue oficialmente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado. Hace días se dio a conocer que la defensa del imputado solicitó la ampliación del término de la investigación.

Tras una audiencia de 11 horas celebrada el pasado mes de octubre en los juzgados de Puente Grande, Jalisco , y luego de las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia , se dictaminó la vinculación a proceso del ciudadano y su permanencia en prisión preventiva oficiosa por un periodo de seis meses en el Reclusorio Metropolitano.

Leobardo Treviño, abogado del imputado , expresó su inconformidad con el trato recibido en el proceso, aludiendo a un posible sesgo derivado de la notoriedad pública del acusado.

“ Sí quiero decir algo, que el hecho de que Omar sea una figura nos jugó en contra, muchas veces he estado aquí en audiencias con veintiún jueces y el mismo día que te vinculan te conceden la suspensión, el mismo día, cuando es por tocamientos .”

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Omar "N" fue detenido el pasado 4 de octubre en el municipio de Zapopan, tras una denuncia interpuesta el 30 de septiembre por una joven de 17 años.

La víctima señala que el abuso comenzó cuando tenía entre 10 y 11 años, y que los hechos ocurrieron de forma reiterada durante varios años, aprovechando una relación de cercanía y confianza con el sujeto.

Ampliación en las investigaciones

José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco , declaró que la defensa de Omar "N" tuvo un acercamiento con las autoridades a cargo del caso para solicitar la ampliación del término de la investigación complementaria.

" Básicamente lo que se plantea es que se requiere mayor tiempo para recabar información y que, francamente, sí, el plazo de un mes, [no es] tan amplio para todas las partes, para que puedan recabar información " declaró el funcionario.

El presidente del Supremo Tribunal dijo que, por ley, el plazo máximo para recabar información para este tipo de juicios es de seis meses.

" Normalmente, en la primera audiencia, cuando se dicta la vinculación, el juez determina un plazo de acuerdo con lo que las partes le proponen, pero puede prorrogarse, es decir, puede irse ampliando sin que exceda del plazo de seis meses ", advirtió.

El presidente explicó que la defensa pidió dos meses más para recabar información y pruebas, y deberá informar a los tribunales si concluyó con todo lo que requiere para preparar su juicio; en caso de que no concluya, es posible justificar al juez que aún falta tiempo para preparar y recopilar pruebas.

Acerca de la solicitud de amparos, según declaró el funcionario, la defensa de Omar "N" ha solicitado uno, pero está en trámite. " Él se amparó en contra de la vinculación que dictó el juez, en contra de la medida de prisión preventiva, pero está en trámite, este momento no se ha resuelto ".

Te recomendamos: Presuntos agresores sexuales fueron capturados y vinculados a proceso

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF