En diferentes operativos y procesos jurídicos, varios sujetos fueron detenidos y procesados por autoridades de Jalisco adscritas a la Fiscalía del Estado por presuntos delitos de índole sexual cometidos contra mujeres y menores de edad.

Los hechos delictivos habrían sido cometidos en cuatro municipios de Jalisco y en uno en el estado vecino de Nayarit. Todas las aprehensiones y vinculaciones a proceso de las que se darán cuenta en esta nota fueron realizadas en Jalisco.

Zapopan

Tras las investigaciones y diligencias de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia , se logró la vinculación a proceso de Jorge "N" , por su presunta responsabilidad en la agresión sexual perpetrada en perjuicio de un menor de edad.

La carpeta de investigación revela que los actos se habrían registrado al interior de un domicilio ubicado en la colonia Los Cajetes , en el municipio de Zapopan. La madre de la víctima, tomó conocimiento de los hechos tras conversar con su hijo, quien le confió que su abuelo, el hoy imputado, habría estado abusando sexualmente de él y de su hermana, otra niña.

Una vez detenido, Jorge "N", de 57 años de edad, fue presentado ante el Juzgado que lo requería. Tras un riguroso análisis de los elementos de prueba aportados por la Fiscalía, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Además, el Juez dictaminó que el imputado deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año, tal como fue solicitado por la representación ministerial, mientras se obtiene una sentencia.

En otro caso, pero en el mismo municipio, en la localidad de San Juan de Ocotán , se logró la captura de José Luis “N" mediante mandato judicial decretado por el Juzgado Décimo Tercero de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Él está señalado en hechos que se presume ocurrieron el 16 de noviembre de 2024 en un domicilio de la colonia centro de Tlajomulco de Zúñiga . El detenido es tío materno de la víctima, una niña, a quien habría realizado tocamientos y otras acciones indebidas.

Tonalá

Por otra parte, Luis Alberto “N” contaba con una orden de aprehensión decretada por el Juzgado Cuarto de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial, por hechos ocurridos en 2024, ejecutada en la colonia el Trapiche.

En aquellas fechas, luego de iniciar una relación de amistad con una adolescente, el hoy detenido habría aprovechado el vínculo para cometer los abusos en un domicilio de la colonia Jalisco, en Tonalá , lo que derivó en un embarazo. Sin embargo, la víctima ingresó al Hospital Civil con un diagnóstico de aborto diferido, situación que se notificó al Ministerio Público para iniciar las investigaciones.

Jalostotitlán

Mediante orden de aprehensión decretada por el Juzgado de Control y Juicio Oral del Segundo Distrito Judicial, fue capturado Alejandro “N” en la colonia Lago del Sol.

De las investigaciones se desprende que, en febrero de 2023, la víctima contó a su madre que su tío, el presunto agresor, había realizado anteriormente abusos en su contra. Aunque fue notificado para su audiencia de imputación, Alejandro “N” no asistió, por lo que se le declaró sustraído de la acción de la justicia, permitiendo decretar la orden de aprehensión ya ejecutada.

El Salto

Ánima Santiago “N” contaban con una orden de aprehensión por abuso sexual infantil tras hechos denunciados en Jalisco. Se le señala por hechos ocurridos en el municipio de El Salto, en 2023, cuando, aprovechando la relación que tenía con la madre de la víctima, comenzó a abusar de ella, según se presume. Además, amenazaba con hacerle daño a ella y a su madre en caso de contar lo sucedido.

Del mismo modo, Uriel de Jesús “N” también contaban con una orden de aprehensión por abuso sexual infantil en el mismo municipio. Fue capturado en el centro de Tlajomulco de Zúñiga, mediante mandato decretado por el Juzgado Séptimo de Control y Juicio Oral del Primer Distrito Judicial.

Señalado por abuso sexual infantil agravado, él habría iniciado una relación de noviazgo con una adolescente, quien resultó embarazada tras las agresiones. Luego del parto, el hospital notificó la situación al Ministerio Público, lo que permitió iniciar las investigaciones y, posteriormente, solicitar y decretar la orden de aprehensión.

Nayarit

Víctor Emmanuel “N” era buscado por autoridades del estado vecino, por el delito de violación equiparada que habría cometido en la colonia Benito Juárez, en Tepic , en febrero de 2023. Él fue detenido en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones, habría cometido los abusos en contra de una adolescente hijastra de su hermano. La colaboración entre ambas Fiscalías fue fundamental para localizarlo y aprehenderlo mediante mandato decretado por el Juzgado de Control del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit.

