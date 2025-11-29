Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 29 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 2 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Viernes 5 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Ciudad de México