Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Cancún para este sábado 29 de noviembre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 98% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 30 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Lunes 1 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 2 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

