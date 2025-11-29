Sábado, 29 de Noviembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 29 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 29 de noviembre informa que estará con muy nuboso con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 6 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 10

