La Fiscalía General de Michoacán informó a través de su cuenta de X que fue localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez , quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre.

El exfuncionario fue visto por última vez el pasado sábado en la comunidad de Tierras Coloradas, perteneciente al municipio de Ciudad Hidalgo, ante su desaparición, la Fiscalía de dicho Estado emitió una ficha de búsqueda para localizarlo.

Tanto fuerzas federales como estatales desplegaron un operativo para dar con su paradero. El fiscal de Michoacán, Carlos Torre, informó que el exfuncionario había viajado al municipio del oriente la tarde-noche del 1° de noviembre; sin embargo, alrededor de las dos de la madrugada su familia perdió contacto con él y decidió presentar una denuncia.

Hasta ahora, la Fiscalía General de Michoacán no ha proporcionado detalles sobre el lugar ni las condiciones en que fue encontrado Alejandro Correa.

Informamos que ha sido localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre.

