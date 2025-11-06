Jueves, 06 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Localizan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa

Alejandro Correa Gómez fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre

Por: SUN .

Hasta ahora, la Fiscalía General de Michoacán no ha proporcionado detalles sobre el lugar ni las condiciones en que fue encontrado Alejandro Correa. CORTESÍA/ Fiscalía General de Michoacán

Hasta ahora, la Fiscalía General de Michoacán no ha proporcionado detalles sobre el lugar ni las condiciones en que fue encontrado Alejandro Correa. CORTESÍA/ Fiscalía General de Michoacán

La Fiscalía General de Michoacán informó a través de su cuenta de X que fue localizado con vida el expresidente municipal de Zinapécuaro, Alejandro Correa Gómez, quien fue reportado como desaparecido el pasado 2 de noviembre.

El exfuncionario fue visto por última vez el pasado sábado en la comunidad de Tierras Coloradas, perteneciente al municipio de Ciudad Hidalgo, ante su desaparición, la Fiscalía de dicho Estado emitió una ficha de búsqueda para localizarlo.

Te recomendamos: Asesinan a exalcalde panista de Chinameca, Veracruz

Tanto fuerzas federales como estatales desplegaron un operativo para dar con su paradero. El fiscal de Michoacán, Carlos Torre, informó que el exfuncionario había viajado al municipio del oriente la tarde-noche del 1° de noviembre; sin embargo, alrededor de las dos de la madrugada su familia perdió contacto con él y decidió presentar una denuncia.

Hasta ahora, la Fiscalía General de Michoacán no ha proporcionado detalles sobre el lugar ni las condiciones en que fue encontrado Alejandro Correa.

     

Lee también: Incautan 2.5 toneladas de cocaína en las costas de Michoacán

NA
 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones