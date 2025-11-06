El exalcalde panista de Chinameca, Veracruz, Lázaro Francisco Luría , fue presuntamente privado de su libertad y posteriormente asesinado.

Su cuerpo, hallado el miércoles, fue identificado por familiares y amigos al día siguiente. Los restos fueron encontrados cerca de una carretera estatal que conecta los municipios de Oteapan y Zaragoza, en el sur de Veracruz.

Según reportes periodísticos, el exfuncionario habría sido privado de su libertad, aunque las autoridades no han emitido información oficial.

Luría ocupó el cargo de alcalde suplente en 2012, luego de que el presidente municipal fuera detenido junto con una célula delictiva vinculada a Los Zetas. Tras concluir su breve gestión, se retiró de la política.

