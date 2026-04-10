Al menos un muerto tras ataque armado contra edificio policial en el norte de México

Un ataque armado registrado la madrugada de este viernes en el estado de Zacatecas dejó al menos una persona fallecida, luego de que un grupo armado disparara contra la comandancia de la policía municipal y un domicilio particular en el municipio de Trinidad García de la Cadena, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores abrieron fuego contra el inmueble que alberga la jefatura policial, así como contra una vivienda cercana, lo que provocó un despliegue de fuerzas de seguridad en la zona para resguardar a la población y recabar información sobre lo ocurrido.

El secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes, señaló en un mensaje público que la agresión habría sido perpetrada por un grupo vinculado con la delincuencia organizada que ingresó al territorio desde el estado de Jalisco.

Una frontera estratégica para operativos

El funcionario explicó que la proximidad geográfica entre ambas entidades convierte a esta región en un punto estratégico para la movilidad de células criminales, lo que complica las labores de vigilancia y refuerza la necesidad de coordinación entre autoridades estatales y federales.

Tras los hechos, corporaciones de seguridad implementaron operativos en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables y reforzar la presencia policial en la región. Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

"Porque los grupos de la delincuencia se trasladan de este estado a esta zona, pero también hay que señalar que es una región que desgraciadamente tiene algunos municipios que todavía tienen deficiencias en sus policías municipales", señaló.

Municipios con “deficiencias en sus policías municipales”

Entre estos municipios "vulnerables", mencionó a Trinidad García de la Cadena, Tlaltenango, El Teúl, Mezquital del Oro, Santa María y Tepechitlán. El ataque provocó daños en instalaciones de seguridad y patrullas, además de generar una intensa movilización de fuerzas federales y estatales, según reportes de medios locales.

La violencia desató temor entre los habitantes, con comercios cerrados y calles vacías durante la mañana, de acuerdo con los reportes.

En 2025, el estado de Zacatecas registró una reducción en homicidios dolosos en línea con la tendencia nacional, es decir unos 68 homicidios diarios en el país. Han persistido los episodios de alto impacto en el estado, incluidos enfrentamientos armados y ataques contra corporaciones de seguridad en distintas regiones.

Zacatecas fue uno de los estados afectados por una ola de violencia en febrero pasado, con bloqueos y ataques, tras el operativo federal en el que fue abatido el líder del Cartel Nueva Generación.

TG