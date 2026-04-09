El diputado de Morena Serapio Vargas Ramírez se viralizó en redes sociales luego de que organizara junto con su compañero de bancada, Pedro Alonso Villegas Lobo, una curiosa protesta en pleno Congreso de Sinaloa: Vargas se encadenó y amordazó en plena tribuna, mientras que su compañero exhibió una pancarta en protesta por no dictaminar aún su iniciativa para incorporar el término de "gobernadora".

¿Cómo fue la protesta de Serapio Vargas Ramírez en el Congreso de Sinaloa?

Ambos legisladores locales del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional permanecieron en la tribuna por espacio de más de diez minutos y justificaron sus acciones en el sentido que no perciben avances en las iniciativas de ley que se han presentado en los temas de la igualdad sustantiva.

���� #Sinaloa

Encadenado y con mordaza, así protestó el diputado de Morena ��️⛓️



Serapio Vargas se encadenó y colocó una mordaza en el Congreso local para exigir que se discuta incluir el término "gobernadora" en la Constitución estatal. Denuncia falta de apertura al debate. pic.twitter.com/kTTKatbmQ9— ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) April 10, 2026

En la sesión de este jueves 09 de abril del 2026, ambos diputados se subieron a la tribuna y Serapio Vargas se encadenó las manos y se amordazó con una cinta , un momento que de inmediato captó la atención de los internautas en redes sociales.

Pedro Alonso Villegas Lobo, por su parte, sacó una pancarta con el texto "¡Inclusión de la palabra gobernadora, con A. ¡Ya, ahora y aquí!" , lo que sorprendió al resto de sus compañeros de curul de las diversas fuerzas políticas, incluyendo a sus compañeros de partido.

JM

