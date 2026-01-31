INAPAM: estas son las farmacias en CDMX con descuento en 2026

La tarjeta del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) es una credencial que, para muchas personas de 60 años o más en México, representa una ayuda constante en su vida diaria; una llave que abre la puerta a una serie de descuentos diseñados para apoyar la economía de la tercera edad.Quienes cuentan con esta tarjeta tienen precios preferenciales en transporte público, actividades recreativas, aerolíneas, y tiendas como Bodega Aurrera, entre un larguísimo etcétera. Sin embargo, uno de los lugares donde este beneficio se siente con especial fuerza es en la salud, especialmente al comprar medicamentos y productos farmacéuticos.Tan solo en la Ciudad de México, estas son algunas de las farmacias donde, al presentar tu tarjeta Inapam, tendrás descuentos directos en medicamentos y cositas de salud. Farmacias de las grandes cadenas a nivel nacionalFarmacias independientes por alcaldías de la CDMXBenito JuárezCoyoacánTláhuacTlalpan*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO