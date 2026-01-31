Sábado, 31 de Enero 2026

INAPAM: estas son las farmacias en CDMX con descuento en 2026

La tarjeta Inapam está pensada para que el acceso a tratamientos y medicinas sea menos fuerte para los adultos mayores

Por: El Informador

En la Ciudad de México, varias farmacias aplican descuentos al presentar la credencial del Inapam. ESPECIAL/ChatGPT

La tarjeta del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) es una credencial que, para muchas personas de 60 años o más en México, representa una ayuda constante en su vida diaria; una llave que abre la puerta a una serie de descuentos diseñados para apoyar la economía de la tercera edad.

Quienes cuentan con esta tarjeta tienen precios preferenciales en transporte público, actividades recreativas, aerolíneas, y tiendas como Bodega Aurrera, entre un larguísimo etcétera. Sin embargo, uno de los lugares donde este beneficio se siente con especial fuerza es en la salud, especialmente al comprar medicamentos y productos farmacéuticos.

Tan solo en la Ciudad de México, estas son algunas de las farmacias donde, al presentar tu tarjeta Inapam, tendrás descuentos directos en medicamentos y cositas de salud. 

Farmacias en la Ciudad de México que ofrecen descuentos del Inapam en 2026

Farmacias de las grandes cadenas a nivel nacional

  • Las Farmacias Similares, donde es común obtener alrededor de un 10 % de descuento en medicamentos.
  • Las Farmacias San Pablo ofrecen rebajas que pueden variar entre el 5 % y el 7 %, dependiendo del producto.
  • Las grandes tiendas con área de farmacia, como Farmacias Walmart y Sam’s Club, suelen aplicar cerca de 5 % de descuento en productos farmacéuticos al presentar la credencial. 

Farmacias independientes por alcaldías de la CDMX

Benito Juárez

  • El consultorio médico Esteban Alfredo Sánchez Estrada ofrece 30% de descuento. Situado en Luz Saviñón #1357, Colonia Piedad Narvarte, C.P. 03020. Su teléfono es 55 4397 773030. 
  • La farmacia Luz Angélica Franco Castro ofrece 5% de descuento. Está situada en Manzanas #44, Planta baja, Colonia del Valle, C.P. 03100. Su teléfono es 55 3350 317

Coyoacán

  • Especialidades en medicina tradicional china "Mireya Herminia Pastrana Cárcamo" ofrece hasta 80% de descuento. Localizada en Mayas #60, Colonia Los Reyes, C.P. 04330. Su teléfono es 55 3457 1552.

Tláhuac

  • La farmacia Diana Lorena Garcés León, ofrece 5% de descuento. Esta situada en Ejido #3, Colonia La Asunción, San Juan Ixtayopan, C.P. 13530. Su teléfono es 58 4895 95.

Tlalpan

  • La farmacia Leticia Iturbide Castillo, ofrece 5% de descuento. Está localizada en Izamal, Mz. 1, Lote 2, Colonia Lomas de Padierna, C.P. 14240. Su teléfono es 55 3816 8011.

