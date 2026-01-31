INAPAM: estas son las farmacias en CDMX con descuento en 2026

La tarjeta del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) es una credencial que, para muchas personas de 60 años o más en México, representa una ayuda constante en su vida diaria; una llave que abre la puerta a una serie de descuentos diseñados para apoyar la economía de la tercera edad.

Quienes cuentan con esta tarjeta tienen precios preferenciales en transporte público, actividades recreativas, aerolíneas, y tiendas como Bodega Aurrera, entre un larguísimo etcétera. Sin embargo, uno de los lugares donde este beneficio se siente con especial fuerza es en la salud, especialmente al comprar medicamentos y productos farmacéuticos.

Tan solo en la Ciudad de México, estas son algunas de las farmacias donde, al presentar tu tarjeta Inapam, tendrás descuentos directos en medicamentos y cositas de salud.

Farmacias en la Ciudad de México que ofrecen descuentos del Inapam en 2026

Farmacias de las grandes cadenas a nivel nacional

Las Farmacias Similares, donde es común obtener alrededor de un 10 % de descuento en medicamentos.

Las Farmacias San Pablo ofrecen rebajas que pueden variar entre el 5 % y el 7 %, dependiendo del producto.

Las grandes tiendas con área de farmacia, como Farmacias Walmart y Sam’s Club, suelen aplicar cerca de 5 % de descuento en productos farmacéuticos al presentar la credencial.

Farmacias independientes por alcaldías de la CDMX

Benito Juárez

El consultorio médico Esteban Alfredo Sánchez Estrada ofrece 30% de descuento. Situado en Luz Saviñón #1357, Colonia Piedad Narvarte, C.P. 03020. Su teléfono es 55 4397 773030.

La farmacia Luz Angélica Franco Castro ofrece 5% de descuento. Está situada en Manzanas #44, Planta baja, Colonia del Valle, C.P. 03100. Su teléfono es 55 3350 317

Coyoacán

Especialidades en medicina tradicional china "Mireya Herminia Pastrana Cárcamo" ofrece hasta 80% de descuento. Localizada en Mayas #60, Colonia Los Reyes, C.P. 04330. Su teléfono es 55 3457 1552.

Tláhuac

La farmacia Diana Lorena Garcés León, ofrece 5% de descuento. Esta situada en Ejido #3, Colonia La Asunción, San Juan Ixtayopan, C.P. 13530. Su teléfono es 58 4895 95.

Tlalpan

La farmacia Leticia Iturbide Castillo, ofrece 5% de descuento. Está localizada en Izamal, Mz. 1, Lote 2, Colonia Lomas de Padierna, C.P. 14240. Su teléfono es 55 3816 8011.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

