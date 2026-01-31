Ubicación de San Luis y Chivas en la tabla general. Google Este sábado 31 de enero, el Atlético San Luis recibirá a Chivas de Guadalajara en el Estadio Alfonso Lastras a las 17:00 horas para disputar el partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. ¿Quién ganará en esta Fecha 4? Te compartimos el pronóstico de la Inteligencia Artificial (IA) .

Luego de haber disputado los tres primeros partidos de este certamen del balompié semestral, el San Luis se ubica en el puesto número ocho de la tabla general, acumulando cuatro puntos y colocándose por encima de León y Tigres UANL, los finalistas del torneo pasado.

Por su parte, los dirigidos por Gabriel Milito se ubican en el primer lugar de la tabla de la Liga MX, sumando nueve puntos y una impecable racha de tres partidos a su favor .

Pronóstico de la IA

Para hoy, el consenso general entre las casas de apuestas y los medios especializados coloca a las Chivas de Guadalajara como favoritas para llevarse los tres puntos frente al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.

El Rebaño Sagrado llega con una probabilidad de victoria cercana al 55 por ciento, según información de las casas de apuestas.

Chivas llega como líder general del Clausura 2026 con nueve puntos. Su defensa ha sido sólida, permitiendo solo un gol en el torneo.

El San Luis, aunque es una escuadra fuerte en casa, las predicciones de especialistas sugieren que la ofensiva actual de Chivas, liderada por el buen momento de Armando "Hormiga" González, superará la zaga potosina.

En su último enfrentamiento (Apertura 2025), Chivas ganó un partido espectacular 4-3, lo que refuerza la tendencia de que suelen dominar los duelos directos recientes.

El pronóstico es una victoria para las Chivas . La consistencia del equipo dirigido por Gabriel Milito y su racha ganadora los hacen el pick lógico para esta jornada, aunque el Lastras siempre es una aduana complicada donde el empate no se puede descartar del todo.

