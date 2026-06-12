Aficionados mexicanos se agarran a golpes en plena transmisión de reportero | VIDEO

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 estuvo marcada por un ambiente festivo en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, donde miles de aficionados se congregaron para celebrar el arranque del torneo. Sin embargo, una situación inesperada llamó la atención de los espectadores durante una transmisión en vivo de Fox Sports.

Mientras un reportero realizaba un enlace desde las afueras del inmueble, dos aficionados mexicanos aparecieron detrás de la toma protagonizando una pelea a golpes que quedó registrada por las cámaras de televisión.

El incidente ocurrió en plena cobertura de la jornada inaugural del Mundial 2026 y sorprendió tanto al equipo de transmisión como a los televidentes que seguían el reporte en directo.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, los dos hombres comenzaron a intercambiar golpes a escasos metros del periodista , lo que generó preocupación por la cercanía del altercado con el personal de prensa.

La transmisión fue interrumpida por seguridad

Al percatarse de la situación, la transmisión fue cortada de manera inmediata. La decisión buscó evitar cualquier riesgo para el reportero y el equipo técnico que se encontraba realizando la cobertura en ese momento.

Desde el estudio, los conductores reaccionaron con sorpresa al observar lo que ocurría detrás de su compañero. Entre risas nerviosas y comentarios en tono de broma, le pidieron que tomara precauciones para evitar verse involucrado en la pelea.

����⚽���� MUNDIAL 2026: Durante un enlace en vivo de Fox Sports en las inmediaciones del Estadio Azteca, un par de aficionados protagonizó una pelea a golpes justo detrás del reportero. pic.twitter.com/KYigjWqG5S — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 12, 2026

Pocos segundos después, la señal abandonó el enlace en vivo, dejando únicamente el registro del inusual momento que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales.

Un hecho aislado en medio de la fiesta mundialista

Según los reportes, los involucrados aparentemente se encontraban bajo los efectos del alcohol, aunque no se dieron a conocer detalles sobre las causas que originaron la confrontación.

El incidente contrastó con el ambiente de celebración que predominó durante la ceremonia inaugural y las actividades organizadas alrededor del estadio para recibir a los aficionados nacionales e internacionales.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha movilizado a miles de personas en las ciudades sede, generando concentraciones masivas donde predominan las muestras de entusiasmo, convivencia y apoyo a las distintas selecciones participantes.

Todo quedó en una anécdota

Afortunadamente, la pelea no escaló más allá de algunos intercambios de golpes y no se reportaron personas lesionadas ni daños mayores relacionados con el altercado . Tras la interrupción del enlace, la cobertura continuó con normalidad y el episodio quedó como una de las anécdotas más curiosas de las primeras horas del Mundial 2026.

Aunque este tipo de situaciones suelen captar la atención en redes sociales debido a que ocurren durante transmisiones en vivo, el hecho no afectó el desarrollo de las actividades programadas ni el ambiente general que se vivió en los alrededores del Estadio Ciudad de México durante la jornada inaugural.

El video continúa circulando entre los aficionados, quienes comentaron tanto la inesperada pelea como la rápida reacción del equipo de Fox Sports para proteger la integridad de su reportero y mantener la seguridad durante la cobertura del evento.

TG