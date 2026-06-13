Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 13 de junio determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Martes 16 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 26Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Mazamitla