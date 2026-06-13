Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este sábado 13 de junio determina que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Martes 16 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 26

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

