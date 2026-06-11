Este es el estado de salud del aficionado que sufrió un infarto en el Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó sobre la condición médica del aficionado extranjero que sufrió un infarto la mañana de este jueves en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México , horas antes del arranque de la Copa Mundial 2026.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, el hombre recibió atención inmediata por parte de los servicios de emergencia que se encontraban desplegados en la zona como parte del operativo especial implementado para la inauguración del torneo.

Permanece hospitalizado en estado crítico

Tras ser estabilizado en el lugar mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar, el aficionado fue trasladado a una unidad médica de alta especialidad para continuar con su atención.

La dependencia capitalina confirmó que actualmente permanece internado en el Instituto Nacional de Cancerología (INCan), donde especialistas monitorean su evolución. Según el reporte oficial más reciente, el paciente continúa en estado crítico mientras se le practican diversos estudios para determinar con precisión su condición y el tratamiento a seguir.

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El incidente ocurrió durante el ingreso al estadio

Los primeros reportes señalan que se trata de un ciudadano alemán de aproximadamente 80 años de edad, quien se dirigía al inmueble para presenciar el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

El hombre caminaba hacia la Puerta 1 del estadio cuando repentinamente se desplomó, lo que generó una rápida movilización de paramédicos y personal médico que se encontraba en el operativo de seguridad y atención a aficionados.

Autoridades destacan coordinación médica

La Secretaría de Salud señaló que la atención fue posible gracias a la coordinación entre los servicios de urgencias de la Ciudad de México, los Institutos Nacionales de Salud y diversos hospitales de alta especialidad.

La emergencia ocurrió mientras miles de aficionados comenzaban a llegar al estadio para formar parte de la ceremonia inaugural y del primer encuentro de la justa mundialista, que reunió a seguidores de distintas partes del mundo.

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