Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 13 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

