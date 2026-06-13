Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este sábado 13 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 58%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 15Lunes 15 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Martes 16 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Jueves 18 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto