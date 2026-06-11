La lluvia de memes cayó en todas las plataformas de redes sociales luego de la ola de alegría en el Estadio Ciudad de México. El inmueble tres veces mundialista atestiguó una postal que no se veía desde hace un tiempo: la afición coreó y apoyó a la Selección Mexicana como nunca... Hasta que sonó el silbatazo final que oficializó la victoria (2-0) del Tricolor en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026.

El Coloso de Santa Úrsula se encendió con el primer gol del torneo de la FIFA. Julián Quiñones abrió el marcador y desató la locura en el país. Esto ocurrió en el minuto nueve del duelo correspondiente a la Fase de Grupos.

Los jugadores de Sudáfrica tratando de entender el inglés del árbitro.pic.twitter.com/oGzWgDQ7OS — the godfather (@vic_idv) June 11, 2026

Después, Raúl Jiménez sentenció la victoria con un segundo tanto. El delantero mexicano miró al cielo y le dedicó a su padre aquella hazaña. El segundo de México, pero el primero para "El Lobo de Tepeji" en las justas mundialistas.

Yo ahorita en pleno jale: pic.twitter.com/Mn4tGwSZzU — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) June 11, 2026

Yo celebrando un gol de la selección mexicana:



(No veo futbol y sigo esperando que juegue Rafa Marquez). pic.twitter.com/a8hLMNrN92 — Rogue FitSurgeon (@FitSurgeon) June 11, 2026

La victoria permitió que los aficionados del futbol mexicano dejaran atrás sus diferencias y se unieran para celebrar el buen inicio del Tricolor en el Mundial de 2026; dejando en redes sociales los mejores memes del partido inaugural que se celebró en el Estadio Ciudad de México.

JM