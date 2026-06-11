Jueves, 11 de Junio 2026

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Los MEMES más divertidos del triunfo de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026

En medio del júbilo, el buen humor y la creatividad se hicieron presentes en redes sociales

Por: SUN .

Julián Quiñones y Raúl Jiménez se convirtieron en la sensación viral de este jueves. XINHUA/F. Cañedo

Julián Quiñones y Raúl Jiménez se convirtieron en la sensación viral de este jueves. XINHUA/F. Cañedo

La lluvia de memes cayó en todas las plataformas de redes sociales luego de la ola de alegría en el Estadio Ciudad de México. El inmueble tres veces mundialista atestiguó una postal que no se veía desde hace un tiempo: la afición coreó y apoyó a la Selección Mexicana como nunca... Hasta que sonó el silbatazo final que oficializó la victoria (2-0) del Tricolor en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026.

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El Coloso de Santa Úrsula se encendió con el primer gol del torneo de la FIFA. Julián Quiñones abrió el marcador y desató la locura en el país. Esto ocurrió en el minuto nueve del duelo correspondiente a la Fase de Grupos.

Después, Raúl Jiménez sentenció la victoria con un segundo tanto. El delantero mexicano miró al cielo y le dedicó a su padre aquella hazaña. El segundo de México, pero el primero para "El Lobo de Tepeji" en las justas mundialistas.

La victoria permitió que los aficionados del futbol mexicano dejaran atrás sus diferencias y se unieran para celebrar el buen inicio del Tricolor en el Mundial de 2026; dejando en redes sociales los mejores memes del partido inaugural que se celebró en el Estadio Ciudad de México.

JM

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