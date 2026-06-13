Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Cancún para este sábado 13 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26

Lunes 15 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Jueves 18 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Viernes 19 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

