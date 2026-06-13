Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el sábado 13 de junio de 2026

El clima en Cancún para este sábado 13 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 67% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.Domingo 14 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 26Lunes 15 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Jueves 18 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Viernes 19 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Sábado 20 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 27Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa