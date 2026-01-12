¿Aeronaves de EU han sobrevolando México? Sedena responde

En medio de la polémica por las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de un ataque a los cárteles mexicanos por tierra, se ha especulado sobre el sobrevuelo de aeronaves estadounidenses en México. La administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido a este supuesto.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, descartó que aeronaves extranjeras hayan sobrevolado territorio mexicano recientemente .

"Las aeronaves que han estado sobrevolando son de las dependencias del Gabinete de Seguridad. Se realiza un programa de sobrevuelos, hay un control muy estricto", aseguró en conferencia de prensa de este lunes, al ser cuestionado sobre si tenía información referente a posibles investigaciones del gobierno de Estados Unidos en México.

El general Trevilla garantizó que todos los sobrevuelos que se han realizado durante el mes de enero están controlados por el Centro Nacional de Vigilancia Protección del Espacio Aéreo, así como la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

"Se lleva un seguimiento muy puntual. No ha habido sobrevuelo de aeronaves extranjeras en territorio nacional. Esas que volaron el día de ayer son de una dependencia que integra el Gabinete de Seguridad", reiteró en alusión a las advertencias que ha hecho el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre realizar operaciones terrestres en México para combatir a los cárteles.

“Plan Michoacán y Plan Paricutín no son a corto plazo”

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado por el Gobierno federal, y el Plan de Operaciones Paricutín, no son "a corto plazo".

"No tienen una fecha límite. Está abierto y no se van a retirar de ahí las unidades del Ejército, de la Guardia Nacional... van a estar todo el tiempo que sea necesario", garantizó el titular de la Defensa.

El Plan de Operaciones Paricutín, estrategia implementada por la Defensa Nacional, busca "sellar Michoacán" para que grupos delictivos no entren ni salgan de la entidad.

Queda descartada intervención militar en EU en México: Sheinbaum

Tras la llamada telefónica que sostuvo esta mañana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que quedó descartada intervención militar estadounidense en territorio mexicano para combatir a los cárteles de la droga .

"Señora Presidenta, doctora, ¿sí quedó descartada una acción militar?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"Sí", respondió la Mandataria federal.

En Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum detalló que en la conversación con Donald Trump le insistió en ofrecerle ayuda de las Fuerzas Armadas de su país para combatir a los cárteles del narcotráfico, a lo que le reiteró que "eso no estaba sobre la mesa".

La jefa del Ejecutivo federal indicó que el gobierno de México seguirá colaborando con el gobierno de EU en el marco de respeto a la soberanía mexicana.

"Fue en el tono de ‘si ustedes quieren que los ayudemos más con nuestras Fuerzas en México’, le dije ‘Bueno eso no, ya se le ha comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestra soberanía’", dijo.

