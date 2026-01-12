Blue Monday: ¿Cuándo es y por qué se conmemora "el día más triste del año"?

El “Blue Monday” es un término que se ha popularizado en las redes sociales y se refiere al día más triste del año. Pero ¿Cuándo es y por qué se conmemora? Aquí te lo compartimos:

Mañana 13 de enero es el Día Mundial de Lucha contra la Depresión , una fecha para reflexionar sobre este problema de salud pública que afecta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a poco más de 280 millones de personas alrededor del mundo. Y, en medio de este contexto, aparece el "Blue Monday".

¿Qué es el "Blue Monday" y cuándo es?

Suele decírsele así al considerado día más triste del año . Si bien parte de una campaña publicitaria y no es considerado científico, se estima que el día más triste del año 2024 será el próximo lunes 19 de enero, porque siempre se le asigna la categoría al tercer lunes de enero .

"Blue Monday" se puede traducir como el lunes más gris, más triste o más desdichado.

De acuerdo a la revista Forbes, el "Blue Monday" es el resultado del tiempo que ha pasado desde Navidad, una época de celebración y familia; además de los gastos característicos de la "cuesta de enero", la dificultad para afrontar los propósitos de año nuevo y el clima. Todos estos factores fueron considerados por el profesor de la Universidad de Cardiff, Cliff Arnall, para dar a conocer el origen del término, que lo empleó por primera vez en 2005.

¿Cuántos mexicanos sufren depresión y a quién afecta más?

En México, 34.8 millones de personas han experimentado algún episodio de depresión en sus vidas , destaca Gerardo Mora Gutiérrez, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien asegura que ese trastorno mental afecta en mayor medida a las mujeres.

El 70% de los mexicanos que requieren ayuda psicológica para tratar sus problemas de salud mental no la reciben , pues la mayoría de ellos consideran que pueden solos con estos padecimientos, resaltó este lunes una especialista.

"Lamentablemente, sabemos que en México el 70% de la población que necesita ayuda no la está recibiendo, aun cuando los problemas de salud mental aumentaron debido a la pandemia por COVID-19", dijo María Elena Medina Mora, directora de la facultad de psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

