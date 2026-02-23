Aeroméxico reanuda vuelos a Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo

La aerolínea Aeroméxico informó que este lunes se reactivarán los vuelos hacia Guadalajara, Puerto Vallarta y Manzanillo, tras los ajustes anunciados el domingo como respuesta a las condiciones de seguridad que atravesó el Jalisco, junto con otros estados, tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

A través de un comunicado, la empresa indicó que mantiene vigente una política de protección para pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 22 de febrero de 2026. La política tiene vigencia hasta el miércoles 25 de febrero de 2026.

Aplica para los vuelos cancelados desde y hacia: Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo y Tepic.

A todos los pasajeros que tengan boletos hacia las ciudades mencionadas no se les cobrará cargo por cambio de fecha de vuelo ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.

Se condona el cargo por expedición de boleto; se permite cambio de ruta sin cargo y, en caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero sí aplica diferencia de tarifa.

Los clientes que deseen realizar algún ajuste en su viaje pueden ingresar a la página oficial.

