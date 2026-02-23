Las paradas de camiones lucían prácticamente solas. Y las unidades del transporte público eran escasas y otras permanecían estacionadas, a la espera de más usuarios.

Una situación atípica se vivió la mañana de este lunes en Guadalajara tras los bloqueos ocurridos el domingo en todo el estado: pese a ser lunes, no era hora pico, no había saturación del transporte público. Los incidentes provocaron que se suspendiera el servicio en la metrópoli y se retomó el lunes de forma paulatina.

Pero los ciudadanos han esperado hasta una hora por conseguir subirse a una unidad; un ejemplo fue Roberto, quien va desde la clínica 89 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hasta el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

"Tardé como una hora de la clínica 89. Porque la aplicación de Didi no me abrió y Uber tampoco".

Roberto se subió a la línea 1 del Tren ligero con destino hacia el sur de la ciudad y, posteriormente, tomaría un camión hacia el municipio de Tlajomulco.

Mónica también abordó el mismo camión, aunque su destino era otro: venía de Plaza del Sol y esperó casi media hora por subir al camión.

"Vengo de Plaza del Sol de trabajar y tardé como unos 25 minutos (...) tardó más de lo normal, venía muy vacío, como tres personas nada más".

Lourdes también iba con su hija rumbo al Periférico Norte y venía desde la colonia Del Fresno, en Guadalajara. Tuvo que tomar taxi y pagar $100 pesos cuando normalmente le cobran $60 pesos por el trayecto de dicha colonia hacia el Parque Rojo.

"No hay transporte, tardamos como una hora y tuvimos que tomar un taxi ahorita para llegar aquí al tren".

Algunas unidades de la ruta 1 de Mi Transporte Tren Ligero permanecían estacionadas en la zona del Parque Rojo, donde inicia su derrotero, a la espera de circular hasta la zona de la Central camionera de Zapopan. Había por lo menos tres unidades en espera y cada una tardaba entre 15 y 20 minutos en iniciar su recorrido.

De acuerdo con la Secretaría de Transporte, el servicio de transporte público se estaba retomando de forma paulatina.

