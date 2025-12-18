Ley Esposa: ¿Qué es y por qué Morena la impugna?

El partido de Morena presentará en próximos días, una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la "Ley Esposa", avalada en San Luis Potosí. A continuación te contamos de que trata esta ley y la razón por qué Morena prepara una acción de inconstitucionalidad.

¿En que consiste la "Ley Esposa"?

La “Ley Esposa” propone establecer para el proceso electoral local ordinario 2027, los partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes únicamente, registrar candidaturas de mujeres para la titularidad de la Gobernatura del Estado.

El pleno del Congreso de San Luis Potosí resaltó que esta legislación es un "hecho notorio", ya que desde la creación del estado ninguna mujer ha ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo local.

En pocas palabras , de acuerdo con la reforma, después de la elección de 2027, en la que solo compitan mujeres, en el siguiente proceso electoral (2033) solo podrían competir hombres, y así sucesivamente. El objetivo declarado por sus promotores es garantizar la paridad en el cargo ejecutivo máximo de la entidad, un espacio históricamente dominado por hombres.

Morena se opone a la Ley Esposa

En respuesta a esta ley, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, informó que su partido alista una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, recientemente aprobada en el Congreso de San Luis Potosí, debido a que obliga a postular únicamente a mujeres para la gubernatura del estado.

"No estamos de acuerdo en que eso se legisle de esa manera. Incluso nosotros estamos preparando ya una acción de inconstitucionalidad que habremos de presentar, porque consideramos que es inconstitucional que no se le permita a la gente decidir con libertad", dijo en gira de trabajo por Coahuila este miércoles.

Reiteró que Morena determinó que para los comicios de 2027 no se llevará en ninguna boleta a familiares para la sucesión de cargos, pese a que la reforma constitucional que busca evitar el nepotismo electoral lo mandata hasta el año 2030.

Con información de SUN.

