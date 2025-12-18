La Presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que se cumplirá con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el caso de la violación, tortura y asesinato de la indígena Ernestina Ascencio Rosario por militares ocurrida en 2007.

Este pasado martes, la Corte IDH declaró que México incumplió el deber de investigar con debida diligencia y garantizar el acceso a la justicia en el caso de Ernestina Ascencio, violando los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la honra y la dignidad, la igualdad ante la ley, la protección judicial y la salud.

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Presidenta recordó que este lamentable caso se registró durante el sexenio de Felipe Calderón.

"Hay varias recomendaciones que vienen ahí, y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta cuestiones generales que están planteando", dijo.

Detalló que este tema se abordó en la reunión del Gabinete de Seguridad de este miércoles. "Vamos a pedirle a Rosa Icela Rodríguez (secretaria de Gobernación) y a Arturo Medina (subsecretario de Derechos Humanos) que puedan venir para poder explicar cada una de las acciones".

AO