Segob continúa con el diálogo con la CNTE ante amenaza de boicot al Mundial

Este miércoles, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, informó que habrá una nueva reunión con maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para continuar con el diálogo y atender sus demandas ante las amenazas de boicotear el Mundial de Futbol.

"Hemos llevado a cabo apenas una reunión el día de ayer. Hoy continúa otra nueva que se relaciona con el tema de justicia (...) Ellos hacen sus planteamientos y hay respuestas por parte del Gobierno federal y estatal. Entonces, digamos, en resumen continúa el diálogo, estamos en diálogo" , explicó la funcionaria durante la conferencia de prensa presidencial.

Rodríguez precisó que los maestros con los que están dialogando pertenecen a la sección de la CNTE del estado de Oaxaca, con quienes están abordando "cuestiones sociales" y otras demandas que les están planteando.

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Por ello, habrá conversaciones hasta el viernes como parte del "diálogo respetuoso" impulsado por la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que están revisando "uno a uno" los 39 puntos presentados por los maestros, por lo que declaró que "vamos adelante con las negociaciones".

Estas conversaciones se producen un día después de que maestros de la CNTE escalaran sus inconformidades con bloqueos y movilizaciones simultáneas en Ciudad de México y Oaxaca , en el segundo día de protestas que buscan aumentar la presión sobre el Gobierno a días del inicio del Mundial de Futbol 2026.

Previamente, la CNTE anunció un paro nacional indefinido a partir del 1 de junio, cuando maestros de distintos estados marcharán hacia el Zócalo de Ciudad de México para instalar un plantón permanente.

Además, dirigentes sindicales advirtieron que las protestas podrían intensificarse durante la Copa del Mundo si las autoridades no atienden sus demandas.

El 11 de junio, Ciudad de México será sede del partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026, que México organiza con Estados Unidos y Canadá.

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MB