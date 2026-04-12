INAPAM confirma pago de casi 10 mil pesos para los jubilados que cumplan este requisito

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) dio a conocer la operación del programa Vinculación Productiva, una estrategia orientada a personas mayores de 60 años que buscan mantenerse activas laboralmente. A través de este esquema, los beneficiarios pueden acceder a empleos formales con ingresos que rondan los 9,451 pesos mensuales , equivalentes al salario mínimo vigente, aunque el monto puede variar según el puesto.

A diferencia de otros apoyos sociales, este programa no consiste en un depósito directo de dinero, sino en la vinculación con empresas que ofrecen vacantes de medio tiempo, jornada completa o por proyecto. El objetivo es facilitar la inserción laboral de adultos mayores, aprovechando su experiencia y promoviendo mejores condiciones de vida mediante ingresos estables y prestaciones de ley.

Para participar, es necesario tener 60 años o más, contar con credencial vigente del INAPAM, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y completar una solicitud de incorporación. Con estos datos, el instituto elabora un perfil para canalizar a los aspirantes hacia oportunidades acordes con sus habilidades.

El proceso de inscripción se realiza en módulos del INAPAM , donde los interesados reciben orientación, entregan documentación y pasan por una entrevista. Posteriormente, se les asigna a una empresa participante, dependiendo de la disponibilidad de vacantes.

Además del ingreso económico, quienes logran colocarse en un empleo formal pueden acceder a beneficios como seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y ahorro para el retiro. Con ello, el programa se consolida como una alternativa para fomentar la inclusión laboral y la independencia económica de los adultos mayores en México.

SV