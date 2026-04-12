INAPAM confirma pago de casi 10 mil pesos para los jubilados que cumplan este requisito

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) dio a conocer la operación del programa Vinculación Productiva, una estrategia orientada a personas mayores de 60 años que buscan mantenerse activas laboralmente. A través de este esquema, los beneficiarios pueden acceder a empleos formales con ingresos que rondan los 9,451 pesos mensuales, equivalentes al salario mínimo vigente, aunque el monto puede variar según el puesto.A diferencia de otros apoyos sociales, este programa no consiste en un depósito directo de dinero, sino en la vinculación con empresas que ofrecen vacantes de medio tiempo, jornada completa o por proyecto. El objetivo es facilitar la inserción laboral de adultos mayores, aprovechando su experiencia y promoviendo mejores condiciones de vida mediante ingresos estables y prestaciones de ley.Para participar, es necesario tener 60 años o más, contar con credencial vigente del INAPAM, identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y completar una solicitud de incorporación. Con estos datos, el instituto elabora un perfil para canalizar a los aspirantes hacia oportunidades acordes con sus habilidades.El proceso de inscripción se realiza en módulos del INAPAM, donde los interesados reciben orientación, entregan documentación y pasan por una entrevista. Posteriormente, se les asigna a una empresa participante, dependiendo de la disponibilidad de vacantes.Además del ingreso económico, quienes logran colocarse en un empleo formal pueden acceder a beneficios como seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y ahorro para el retiro. Con ello, el programa se consolida como una alternativa para fomentar la inclusión laboral y la independencia económica de los adultos mayores en México.SV