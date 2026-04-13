Tren Suburbano al AIFA: ¿Cuándo abrirá y cómo será el recorrido?

El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, confirmó en días recientes que el proyecto del Tren Suburbano que conectará Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se encuentra en su etapa final, por lo que muy pronto comenzará a operar de manera oficial.

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A través de sus redes sociales, el funcionario destacó que, con la colaboración de varias dependencias públicas, este mes se llevó a cabo un recorrido de prueba por cada una de las estaciones del transporte para asegurar el correcto funcionamiento, después de meses de pruebas de seguridad y certificaciones pendientes que han retrasado la apertura del nuevo servicio.

"Con equipos de @TrenesMX, @SICTmx, @Suburbanos, @Defensamx1, @Banobras_mx y empresas, realizamos un recorrido a bordo del tren desde Buenavista al @aifaaero donde revisamos cada estación del ramal Lechería-#AIFA", escribió Lajous.

¿Cuándo comenzará a funcionar el Tren Suburbano al AIFA?

Aunque todavía no existe una fecha oficial confirmada, las autoridades han señalado que la apertura podría anunciarse en los próximos días.

Inicialmente, el plan contemplaba que el servicio comenzaría operaciones durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el proceso de certificación de la vía y las pruebas de seguridad retrasaron el calendario.

A finales de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el proyecto seguía a la espera de la certificación necesaria para garantizar operaciones seguras, lo que aplazó su inauguración por algunas semanas.

¿Cuánto tiempo hará el recorrido de Buenavista al AIFA?

Uno de los principales atractivos del nuevo ramal es el tiempo de traslado. Se estima que el recorrido completo tomará aproximadamente 43 minutos , lo que representa una alternativa rápida frente a otros medios de transporte hacia el aeropuerto.

Además, el servicio arrancará con una frecuencia de 10 trenes cada 15 minutos, operando desde las 05:00 hasta las 00:30 horas.

¿Cuáles serán las estaciones del Tren Suburbano al AIFA?

El nuevo tramo tendrá una extensión de 23.7 kilómetros e incluirá seis estaciones intermedias más la terminal en el aeropuerto. Las estaciones contempladas son:

Cueyamil

La Loma (antes Los Agaves)

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga (antes Nextlalpan)

Xaltocan

Terminal AIFA.

El cambio de nombre en dos estaciones responde a solicitudes de comunidades locales, particularmente de ejidatarios en municipios del Estado de México.

La conexión ferroviaria entre Buenavista y el AIFA busca mejorar la movilidad hacia el aeropuerto, reducir tiempos de traslado y ofrecer una alternativa más eficiente frente al tráfico vehicular.

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El proyecto impactará directamente a municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan, Xaltocan y Zumpango, además de fortalecer la integración del sistema de transporte en la zona metropolitana.

Con la inauguración cada vez más cerca, también se espera que en breve se den a conocer detalles clave como tarifas, métodos de pago y operación completa del servicio.

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