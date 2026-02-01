Este 1 de febrero, el funcionario Adán Augusto López anunció su retiro de la coordinación de Morena en el Senado de la República .

Augusto López seguró que se trata de una decisión personal que tomó luego de que "se abrió la posibilidad de ir a hacer trabajo político electoral rumbo al 2027".

El funcionario declaró que desempeñará un trabajo que se venía planteando desde hace tiempo, que es "fortalecer la unidad dento del partido". Dijo que, como lo ha hecho en toda su carrera política, seguirá trabajando desde las calles dentro de México.

Salida pactada; llega Ignacio Mier

El hasta hoy coordinador de Morena en el Senado aseguró que esta salida fue pactada y dialogada con las y los miembros del partido.

" Yo platiqué con quien tenía que platicar estas cosas (…) se lo pedí a mis compañeros que me aceptaran que me retirara de mi grupo parlamentario ".

Hasta el momento, la Presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado en redes sociales al respecto; sin embargo, desde la cuenta oficial de Senadores de Morena, se ha publicado la salida oficial del funcionario esta mañana.

"Después de obtener victorias legislativas históricas con las que consolidamos el Plan C y reformamos al Poder Judicial, así como la construcción de la Mayoría del Pueblo que ha profundizado la 4T, nuestro compañero, el senador Adán Augusto López, se concentrará en el corazón de nuestro movimiento: la operación territorial a nivel nacional, junto al pueblo, para que siga la transformación ".

Por último, anunciaron que el senador Ignacio Mier encabezará los trabajos del partido como nuevo coordinador de la mayoría en el Senado .

Retiro de Adán Augusto, llegada de Ignacio Mier. X / @MorenaSenadores

