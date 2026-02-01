El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, lamentó el asesinado de dos de sus familiares en Colima durante la madrugada del sábado. Se trata de la tía del funcionario, Eugenia Delgado, y su prima, Sheila.

En un mensaje en sus redes sociales, el funcionario externó solidaridad con su familia y confió en que se esclarecerán los hechos:

"Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio", se lee en la publicación.

De acuerdo con Delgado, su tía y su prima, quienes fueron atacadas a tiros en su domicilio, se dedicaban a la preparación y la venta de comida casera.

"Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla", detalló.

Alrededor de las 4:30 horas del sábado, vecinos de la colonia Placetas reportaron al número de emergencias varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar las autoridades, localizaron los cuerpos de las dos mujeres.

El sitio fue acordonado para la búsqueda de indicios y el procesamiento de los cuerpos antes de trasladarlos a los descansos del Servicio Médico Forense.

"Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. Abrazo con mucho cariño y solidaridad a mis tíos, tías, primas, primos, sobrinos y en especial a mi primo Alex. Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD" , concluyó Delgado su mensaje.

Abaten a tres sujetos por su presunta participación en asesinato de familiares de Delgado

La tarde del sábado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima informó que se registró un enfrentamiento entre autoridades y presuntos delincuentes, en donde fueron abatidos tres sujetos por su probable participación en el doble homicidio de María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado.

En un comunicado, la dependencia estatal señaló que en las acciones también resultó herido un elemento de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien fue alcanzado por un disparo de arma de fuego, pero que se encuentra fuera de peligro.

La Secretaría señaló que el homicidio de las dos mujeres se registró alrededor de las 4:30 am, en la Colonia Placetas Estadio, del municipio de Colima. Tras esto, elementos de la FGE acudieron al lugar para el levantamiento de la escena, junto con elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes comenzaron las indagatorias.

"Con el apoyo de las corporaciones estatales y federales con presencia en el estado, y gracias al seguimiento que pudo darse a través del C5i Colima, se logró la identificación del vehículo utilizado en el crimen y también la identificación de algunas de las personas que participaron en el mismo" , indicó.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Colima, se ubicó esta tarde el auto color azul claro, marca Chevrolet, modelo Groove, en el exterior de un domicilio en la colonia Punta Diamante en el municipio de Villa de Álvarez. Allí, los elementos fueron agredidos por disparos de arma de fuego.

MB