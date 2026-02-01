Ciudad de México, la metrópoli con mayor índice de tráfico a nivel mundial

Uno de los problemas más recurrentes a los que los conductores de las grandes ciudades se enfrentan es el tráfico, el cual no solo genera una pérdida significativa de tiempo, sino que también provoca otras afectaciones como riesgos a la salud por mala calidad del aire.De acuerdo con el Ranking 2025 de la empresa TomTom, en dicho año la Ciudad de México fue la metrópoli con mayor índice de tráfico a nivel mundial. La información se basa en datos de viajes a nivel mundial que abarcan más de 3.65 billones de kilómetros.En su estudio también destacan los siguientes resultados:Los días con mayor tráfico entre las 15:00 y las 19:00 horas eran los viernes, alcanzando hasta un 134% de congestión y 49 minutos y 10 segundos en tiempo de viaje, si se recorría una distancia de 10 km.Cabe destacar que el peor día para viajar en 2025 en la CDMX fue el miércoles 28 de mayo, pues hubo un nivel medio de congestión de 117 por ciento.De igual forma hubo un nivel de congestión a las 15:00 horas de 167%, por último, la distancia recorrida en 15 minutos a las 15:00 pm fue de 2.6 km.Aunque el tráfico representa un desafío diario para millones de mexicanos, también es una oportunidad para la CDMX de mejorar la movilidad urbana y los servicios de transporte público.Dentro del ranking publicado por la empresa TomTom, se recopilaron datos de forma anónima de niveles de tráfico, tiempos de viaje y velocidades de más de 400 ciudades.Además de la CDMX, estas destacan por ser las más congestionadas.El ranking del índice de tráfico es muy importante, ya que permite apoyar a la planeación urbana, mejorar la logística de la movilidad en las ciudades, analizar el impacto ambiental y mejorar la infraestructura del transporte público.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB