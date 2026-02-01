Ciudad de México, la metrópoli con mayor índice de tráfico a nivel mundial

Uno de los problemas más recurrentes a los que los conductores de las grandes ciudades se enfrentan es el tráfico, el cual no solo genera una pérdida significativa de tiempo, sino que también provoca otras afectaciones como riesgos a la salud por mala calidad del aire.

De acuerdo con el Ranking 2025 de la empresa TomTom, en dicho año la Ciudad de México fue la metrópoli con mayor índice de tráfico a nivel mundial. La información se basa en datos de viajes a nivel mundial que abarcan más de 3.65 billones de kilómetros.

En su estudio también destacan los siguientes resultados:

Nivel medio de congestión: 75.9%.

Distancia media recorrida en 15 min: 4.4 km, tan solo 0.1 km menos que en 2024.

Tiempo medio de viaje para un recorrido de 10 km: 34 minutos 29 segundos.

Velocidad media: 17.4 km/h.

Velocidad media durante las horas punta: 13.5 km/h.

Tiempo perdido durante las horas pico del año: 184 horas, lo que equivale a 7 días y 16 horas.

Relación de viajes por carretera: 21.2%.

Velocidad media en autopistas: 31.7 km/h.

Los días con mayor tráfico entre las 15:00 y las 19:00 horas eran los viernes, alcanzando hasta un 134% de congestión y 49 minutos y 10 segundos en tiempo de viaje, si se recorría una distancia de 10 km.

Cabe destacar que el peor día para viajar en 2025 en la CDMX fue el miércoles 28 de mayo, pues hubo un nivel medio de congestión de 117 por ciento.

De igual forma hubo un nivel de congestión a las 15:00 horas de 167%, por último, la distancia recorrida en 15 minutos a las 15:00 pm fue de 2.6 km.

Aunque el tráfico representa un desafío diario para millones de mexicanos, también es una oportunidad para la CDMX de mejorar la movilidad urbana y los servicios de transporte público.

¿Qué otras ciudades quedaron en el top 10?

Dentro del ranking publicado por la empresa TomTom, se recopilaron datos de forma anónima de niveles de tráfico, tiempos de viaje y velocidades de más de 400 ciudades.

Además de la CDMX, estas destacan por ser las más congestionadas.

Bengaluru, India.

Dublin, Irlanda.

Lodz, Polonia.

Pune, India.

Lublin, Polonia.

Bogotá, Colombia.

Arequipa, Perú.

Lima, Perú.

Bangkok, Tailandia.

El ranking del índice de tráfico es muy importante, ya que permite apoyar a la planeación urbana, mejorar la logística de la movilidad en las ciudades, analizar el impacto ambiental y mejorar la infraestructura del transporte público.

