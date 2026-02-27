Templete en la Ibero se desploma en plena foto de graduación (VIDEO)

El campus de Prolongación Paseo de la Reforma y Joaquín Gallo de la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México, reportó la mañana de este viernes un accidente que dejó como saldo 33 estudiantes lesionados, luego del colapso del templete en el que se encontraban para tomarse la fotografía de graduación.

De acuerdo con el comunicado de la institución, la estructura colapsó alrededor de las 10:45 horas, cuando la generación 2022-2026 de la Licenciatura en Psicología se encontraba tomándose la foto conmemorativa por la conclusión de sus estudios.

Elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México acudieron a las instalaciones para atender la emergencia y valorar los daños. De los 33 estudiantes afectados, 28 fueron atendidos en el campus, mientras que cinco fueron trasladados a centros médicos para una revisión más exhaustiva.

La universidad informó que ninguna persona presenta lesiones que pongan en riesgo su vida; sin embargo, el traslado de algunos estudiantes respondió a protocolos preventivos establecidos por la institución y las autoridades de emergencia.

En redes sociales se difundieron imágenes del accidente, en las que se observa cómo las gradas donde se encontraban los jóvenes colapsaron repentinamente, provocando que cayeran al suelo de forma aparatosa.

Templete en la Ibero se desploma en plena foto de graduación.

Horas después, la Universidad Iberoamericana emitió un comunicado en el que señaló que la estructura fue proporcionada por un proveedor externo ; no obstante, al tratarse de un incidente ocurrido dentro de sus instalaciones, la institución asumirá la responsabilidad correspondiente.

Asimismo, destacó que colaborará con las autoridades competentes para esclarecer las causas del accidente y dará seguimiento puntual a la atención de las personas afectadas.

Finalmente, reiteró su compromiso con la comunidad estudiantil y aseguró que mantendrá el diálogo abierto para atender las inquietudes de los alumnos.

X/@IBERO_mx

