Continúan protestas en Buenos Aires contra la reforma laboral de Javier Milei

La mañana de este viernes se reunieron cientos de personas, entre ellos dirigentes políticos de la oposición y sindicalistas, a las puertas del Congreso argentino en el centro de Buenos Aires para manifestarse y protestar en contra de la reforma laboral que el Senado tiene previsto aprobar en las próximas horas.

La diputada peronista Natalia Zaracho se pronunció durante la protesta exponiendo que los cambios que se tienen previstos: “Tendrá consecuencias gravísimas para el pueblo y, en especial, para las mujeres” fue lo que dijo.

Trabajadores, sindicalistas e integrantes de distintos partidos de la oposición se congregaron para protestar contra las medidas que ha impulsado el Gobierno de Javier Milei y que esta semana está aprobando el Congreso, entre ellas, la reforma laboral y la nueva ley Penal Juvenil que reduce a 14 años la edad de imputabilidad de delitos.

"Hoy es importante estar en la calle para demostrar al Gobierno de Milei y a los senadores que hay un pueblo trabajador que se resiste y que no es indiferente a lo que está pasando adentro del Congreso", argumentó Zaracho.

Aunque reconoció que "el 40% de los trabajadores hoy en Argentina están en la informalidad", planteó que el nuevo régimen laboral será aún más perjudicial para el mundo del trabajo en Argentina.

EFE/J. I. Roncoroni

Los manifestantes caminaron de manera pacífica por las avenidas cercanas al Congreso portando grandes banderas, mientras los grupos con instrumentos de percusión, habituales en las protestas argentinas, golpeaban sus bombos y tambores.

La integrante de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Mercedes Trimarchi dijo que la reforma laboral "no es una modernización, es atrasar más de 100 años porque retrotrae leyes que fuimos conquistando".

La legisladora de izquierda resaltó que esta ley, denominada de Modernización Laboral, " declara muchas actividades como esenciales y restringe el derecho a huelga", entre otros cambios que afectan a los trabajadores.

El sector de la población más afectado

Se les preguntó a ambas qué sector resultará el más afectados por la reforma, Zaracho y Trimarchi aseguraron que las mujeres.

"Este gobierno, principalmente, tiene que ver con elegir enemigos, ¿no? Y nos eligió como enemigas a las mujeres", comentó la diputada peronista.

"El feminismo tiene que tomar una agenda de los sectores populares, un feminismo popular que entienda que lo más urgente e importante es que las pibas y las mujeres de los barrios populares no tienen cómo bancar la olla", agregó.

Trimarchi opinó que "esta reforma afecta particularmente a la mujer y a las disidencias (sexuales) de los sectores populares y trabajadoras porque justamente somos quienes cuidamos y quienes garantizamos la vida".

Poco después, la gran mayoría de los participantes organizados en la manifestación se retiraron al identificar a individuos con el rostro cubierto y mochilas que, según mostraron los canales de televisión, estaban cargadas con piedras. Evitaron así la confrontación con las decenas de policías que custodiaban el Legislativo. En la zona de la plaza quedó un grupo reducido de manifestantes.

En otras ciudades de Argentina, como Bariloche, también se han producido manifestaciones contra la reforma laboral.

KR