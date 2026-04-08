Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 8 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

