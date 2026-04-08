Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 8 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Jueves 9 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Zapopan