Miércoles, 08 de Abril 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este miércoles 8 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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