Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 8 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 15% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 9 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

