Miércoles, 08 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 8 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 15% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 9 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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