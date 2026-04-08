Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Cancún para este miércoles 8 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 15% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.Jueves 9 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 24Lunes 13 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24Martes 14 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos