Gasolina roja o verde: lo que sí conviene para ahorrar combustible

Con el incremento en el precio de los combustibles, los automovilistas se han visto obligados a buscar maneras para que su tanque de gasolina pueda rendir de forma más eficiente. Ante esta situación, especialistas explican que gran parte de lo que se cree sobre el uso de la gasolina son mitos, malos hábitos y gastos innecesarios. El ahorro de combustible se hace efectivo con mantenimiento, uso del combustible correcto y buenos hábitos de manejo.

Hábitos de manejo que ayudan a reducir el consumo de gasolina

De acuerdo con recomendaciones de Mobil México, mantener la presión adecuada en las llantas, evitar acelerones, no cargar peso innecesario, mantener los filtros de aire limpios y controlar el uso de aire acondicionado, sí ayuda a reducir el consumo del combustible, ya que este último le exige esfuerzo extra al motor, especialmente en tráfico y en recorridos de distancia corta.

Errores comunes que aumentan el gasto de combustible

Sobre este tema, José Luis Ramos, ingeniero mecánico automotriz explicó que “El error más común es pensar que el ahorro está en un producto o en ponerle la gasolina más cara. Si como se menciona, traes llantas bajas, filtro de aire sucio o manejas acelerando y frenando bruscamente, el carro va a gastar más independientemente de cual sea la gasolina adecuada para tu auto”, detalló.

Gasolina verde o roja: cuál conviene según el tipo de motor

Por otro lado, también existe la duda si conviene ponerle gasolina verde o roja a un auto, especialmente cuando se trata de modelos nuevos o muy recientes; todo depende del motor. La gasolina Premium o roja tiene mayor octanaje, lo cual ayuda a evitar detonaciones dentro del motor. Esto si es importante en autos como los turbo, de alta compresión o deportivos, sin embargo, esto no significa que sea lo mejor para todos.

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¿Realmente vale la pena usar gasolina Premium?

“Hay mucha gente que siente que por ponerle Premium está cuidando más su carro, cuando en muchos casos sólo está pagando de más. Si el fabricante diseñó el motor para gasolina regular, no vas a ganar más rendimiento, más potencia o alargar la vida de tu auto utilizando la roja”, explicó José Luis Ramos.

Asimismo, este punto fue investigado y documentado por la AAA (American Automobile Association), señalando que los autos diseñados para funcionar con gasolina regular no obtienen beneficios considerables al usar Premium.

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Este punto fue investigado y documentado por la AAA (American Automobile Association), señalando que los autos diseñados para funcionar con gasolina regular no obtienen beneficios considerables al usar Premium. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Qué dice el manual del fabricante sobre el tipo de gasolina

Dicho esto, si el manual del fabricante indica que el auto puede funcionar con gasolina regular, usar verde es lo correcto. Pero si el manual indica que el motor requiere de la Premium, usar verde de forma constante sí puede generar un bajo desempeño, pérdida de potencia, combustión menos eficiente o detonaciones en el motor.

“Muchos carros modernos pueden compensar parcialmente ese cambio, pero eso no significa que sea lo ideal. Puede que el coche aguante, pero no está trabajando en las condiciones para las que fue diseñado y a largo plazo además de no eficientar las condiciones de tu auto, si puede empezar a causar desgaste paulatino”, enfatizó el especialista.

Aditivos para gasolina: ¿realmente funcionan o son innecesarios?

Otro de los temas que más dudas genera es el uso de los aditivos. En las estaciones de servicio y talleres ofrecen productos que te limpian inyectores, mejoran la combustión y hacen rendir más el tanque, pero no se deben sobredimensionar, ya que la efectividad que puedan llegar a tener en el auto depende del estado en el que se encuentre el motor y si realmente son necesarios.

“Los aditivos pueden ayudar en ciertos casos, pero no son una fórmula para ahorrar gasolina. Si el auto está bien mantenido y usas combustible de buena calidad, no necesitas estarle echando productos adicionales, ya que estos no son indispensables para el auto, en muchas ocasiones es más un tema mercadológico”, señaló el ingeniero automotriz.

Mitos sobre cargar gasolina: horario, tanque vacío y ahorro

Debido a esto, no es recomendable el uso de aditivos sin saber si el auto realmente los necesita, tampoco esperar a que el tanque esté casi vacío de manera constante, esto debido a la suciedad que se acumula. Ni cargar gasolina a primera hora del día pensando en ahorrar, si bien cargar en horas de clima fresco sí tiene un ligero efecto por la densidad del combustible, no tiene una influencia significativa en el ahorro de gasolina ni en el funcionamiento del auto.

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¿La gasolina Premium limpia mejor el motor?

Finalmente, existe la creencia de que la gasolina Premium limpia mejor el motor, lo cual no es del todo cierto. Lo que realmente influye en este caso no es sólo el octanaje, sino la calidad general del combustible. La AAA señaló que combustibles con mejores estándares en detergentes sí ayudan a mantener más limpio el sistema del motor, aunque aun así esto no convierte a cualquier auto en uno más ahorrador.

MF