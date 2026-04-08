Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 8 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Zapopan