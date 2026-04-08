Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 8 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

