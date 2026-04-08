Miércoles, 08 de Abril 2026

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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 8 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este miércoles 8 de abril prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Lunes 13 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Martes 14 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 15 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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