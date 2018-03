Zavala asegura que estará en la boleta

La aspirante presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, aseguró que confía en sus firmas, por lo que estará en la boleta, y le pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que dé la mayor certidumbre en la certificación de firmas de los abanderados independientes y ya no haya filtraciones.

"Estoy esperando la resolución del INE, espero que dé además la mayor certidumbre posible para dejar de pasar estas filtraciones", dijo la ex primera dama.

Este jueves, el columnista de El Universal, Carlos Loret de Mola, publicó en su espacio que fuentes de primer nivel le confirmaron que los abanderados Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco" podrían quedar descalificados de la contienda por presentar cientos de miles de firmas falsas y Margarita Zavala sí estará en la boleta, pero de panzazo debido a que apenas alcanzó el número de firmas.

Además, informó que ella no acudiría a una reunión de este jueves con Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter, porque no está en su agenda y lo más probable es que no se dé este encuentro.

"En realidad, no está en mi agenda, yo creo que no se va a hacer, porque no está en la agenda, así es que seguramente no nos reuniremos (...) Hoy no se hará, pero desde luego, vaya es política y ya hablaré con todos y, por supuesto con el que quiera dialogar estaré presente e cualquier tipo de diálogo, no había más que la idea de que nos reuniremos en estos días", detalló.

JA