Yeidckol Polevnsky busca reunirse con Cuauhtémoc Blanco

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, dijo que tras los dichos hechos públicos en los que se le escucha arremetiendo contra el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, busca reunirse con el ex futbolista para hablar sobre la forma de gobierno en coalición.

En entrevista con Luis Cárdenas, Polevnsky planteó que estos hechos se dieron a conocer tras una reunión sostenida con los diputados electos que ganaron un escaño a través de la coalición Morena, PES y PT, para trazar una agenda común.

Expresó que la coalición apoyó al gobernador y por ello esperan que él mismo apoye el modelo de gobierno. Recordó que cuando se discutió la coalición con los presidentes de los partidos, el presidente de Encuentro Social, Hugo Erick Flores, planteó la posibilidad de que Blanco fuera el candidato a gobernador, pese a que el candidato de Morena en la entidad era Rabindranath Salazar.

El presidente del PES insistió en el tema, según Polenvsky ante lo que ella lo consultó con Andrés Manuel López Obrador, quien le confirmó que no correspondía a él tomar esa decisión, si no a "Rabin".

Tras esto, ambos se midieron en una encuesta con militantes, resultando ganador Blanco. La presidenta de Morena dijo haber advertido a su candidato de su posible derrota, pues Blanco es un ex futbolista famoso.

Dijo que referente a la frase "lo que no ganaron en las urnas, lo quieren ganar a billetazos", lo planteó refiriéndose a los gobernadores electos que no son de la coalición y que buscan dar prebendas al legislativo. Sobre José Manuel Sáenz dijo que el representante de Cuauhtémoc Blanco realiza prácticas "no propias de la política ni de la coalición" y expuso que como en el futbol, que es una práctica común comprar y vender deportistas, Saenz "está acostumbrado a llevarse gente de un lado para otro".

Expuso que el secretario de Blanco busca "maicear" a los diputados con prebendas y finalmente no visualiza que son parte de una coalición. Polevnsky confirmó que busca acercarse a tener una conexión con Cuauhtémoc Blanco, pero no con su representante, pues la forma de actuar de Sáenz no es propia de la política y dijo que tal vez en la compra venta de deportistas sea un genio, pero no en el terreno de la política.

GC