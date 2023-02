La ministra Yasmín Esquivel, quien es acusada de plagiar su tesis de licenciatura en 1987 cuando estudiaba en la UNAM, habría hecho lo mismo con el trabajo con el que se convirtió en doctora en Derecho por la Universidad Anáhuac, de acuerdo con una investigación elaborada por el diario español El País publicada este viernes.

En el trabajo, periodistas corroboraron que 209 de las 456 páginas del texto escrito por ella, titulado “Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa”, cuentan con partes íntegras de publicaciones de otros 12 autores. Dos de los autores plagiados incluso confirmaron a El País que se trata de una copia, esto luego de revisar “las pruebas a ciegas” sin que antes les dijeran que era la tesis de la ministra.

Autores confirman plagio

José Manuel Rodríguez Uribes, quien fue ministro de Cultura y Deporte de España, afirmó en entrevista con El País que la jurista no citó su texto “Rousseau y los derechos humanos”, el cual se publicó en “Historia de los derechos fundamentales” (Dykinson, 1998). Según la investigación, el plagio corresponde al 46.5 por ciento de lo escrito por Esquivel en su tesis de doctorado.

“En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente. Lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil. Lo ha hecho de una manera muy burda”, afirmó José Manuel Rodríguez.

Por ejemplo, El País realizó una comparación entre dos páginas del trabajo de la ministra y del exministro español Rodríguez Uribes, donde se marca con amarillo la parte del texto plagiada, mientras que en verde los párrafos con concordancia en el pie de página.

El periódico solicitó una entrevista con Yasmín Esquivel; sin embargo, no obtuvo respuesta; mientras que el director del proyecto, José Antonio Núñez, también se abstuvo a dar alguna declaración.

JM