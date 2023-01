Yasmín Esquivel rechazó la determinación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que afirmó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “copió parte sustancial” de una tesis de 1986 para titularse como licenciada en Derecho al siguiente año.

En entrevista con un medio nacional, Esquivel dijo que no comparte la resolución de la casa de estudios, pues “no existió un procedimiento y no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría”.

Negó que vaya a renunciar a su puesto. “No tengo nada de qué avergonzarme y trabajaré intensamente en todo este proceso de cambio en el Poder Judicial”.

Ayer circuló una carta en la que la Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó a la UNAM que hasta que no sea invalidado el título a Esquivel, la Dirección de Profesiones carece de facultades para intervenir. En el escrito, dirigido al rector Enrique Graue, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez, dijo que si en cambio lo que se le imputa a la ministra es susceptible de ser considerado un acto ilícito, lo correspondiente será acudir con autoridades de procuración de justicia competentes.

La SEP no tiene facultades para revertir el título de Yasmín Esquivel

La Secretaría de Educación Pública (SEP) notificó a la UNAM que hasta que no sea invalidado el título emitido por la máxima casa de estudios a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien incurrió en plagio en su tesis de licenciatura, por la autoridad jurisdiccional competente, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría carece de facultades para intervenir en forma alguna.

Por medio de un oficio UR/100/OCSEP/0013/2023, dirigido al rector de la UNAM Enrique Graue, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, señala que si la conducta que le imputa a Yasmín Esquivel es susceptible de ser considerada como constitutiva de un acto ilícito, “lo correspondiente será ejercer la acción ante el órgano de procuración de justicia o autoridad jurisdiccional competente”.

En su escrito a la UNAM, la SEP confirma lo señalado por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que la Dirección General de Profesiones carece de facultades para intervenir en el caso de la ministra.

Expone que de acuerdo con la documentación proporcionada por el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, donde Esquivel estudió la licenciatura en Derecho, “estimó que el asunto ‘debe ser valorado’ por las instancias universitarias competentes para que proceda conforme a la legislación universitaria”.

Sin embargo, agregó la SEP, no hay constancia de que la autoridad universitaria competente haya hecho dicha valoración y tomado una determinación al respecto.

“En consecuencia, con respeto a la autonomía universitaria que el propio comité hace valer, las instancias universitarias competentes para emitir una resolución sobre el tema son aquellas señaladas en la Ley Orgánica de la UNAM y su Estatuto General las que deben llevar a cabo el procedimiento que corresponda conforme a la reglas generales del derecho procesal, en respeto irrestricto de los derechos humanos de todos los involucrados, de las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales”.

Gobernación lo anticipaba

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anticipó horas antes que la Secretaría de Educación Pública (SEP) haría pública su decisión de no revocar el título de Yasmín Esquivel, petición que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde estudió la magistrada.

“La Secretaría de Educación Pública no está facultada la Dirección General de Profesiones para cancelar ningún título”, comentó López.

Las declaraciones surgen después de que la UNAM determinó el miércoles pasado que la tesis que Esquivel presentó en 1987 “es copia sustancial” de la que entregó en 1986 el entonces estudiante Edgar Ulises Báez.

Aunque la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM admitió que se copió la tesis, encargó a la SEP la decisión final sobre retirarle su título universitario.

Pero el secretario de Gobernación contestó que la SEP sólo podría cancelar el registro, pero tiene que haber una resolución judicial o una inhabilitación, “cosa que no ha cumplimentado la UNAM”.

López consideró que el consejo universitario y el tribunal universitario de la UNAM, una de las universidades mejor clasificadas de Latinoamérica, deben decidir.

“Se le pedirá a la Universidad Nacional Autónoma de México, al señor rector, que no evada la responsabilidad que tiene, sino que emitan ellos una resolución”, manifestó el funcionario.

El Universal

Telón de fondo

Controversia desde diciembre

La polémica de la tesis de Yasmín Esquivel, acusada de ser cercana al Gobierno, estalló en diciembre pasado durante su candidatura para ser la nueva presidenta de la Suprema Corte, que el 2 de enero ganó la ministra Norma Piña.

Esquivel, propuesta en 2019 por López Obrador, ha sido controversial por ser esposa de uno de los contratistas predilectos del Gobierno y por votar a favor de temas del actual mandatario, como la consulta para enjuiciar a expresidentes y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Especialistas han advertido de que, si Esquivel perdiese su título, debería abandonar la Suprema Corte por no ser licenciada en derecho, como establece la ley, y esto desataría una crisis de legitimidad de los votos en los que ella participó.

El Universal

El Presidente niega reunión con la ministra

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haberse reunido recientemente con la ministra Yasmín Esquivel y con su esposo José María Riobóo, y aprovechó para señalar que corresponde a la UNAM decidir si se debe anular o no el título, y en su caso, denunciarlo ante el Poder Judicial.

Durante la conferencia matutina de ayer, detalló que el asunto del presunto plagio de una tesis, fue parte de una “campaña negra” por parte de los conservadores.

“Es mentira. Están tan desesperados que inventan y mienten como respiran, yo no me he reunido con la licenciada Yasmín ni con su esposo. Hay una campaña, no sólo por este caso, ya lo hemos hablado, es evidente que el bloque conservador y corrupto, los que saquearon al país, tienen una campaña mediática. No les importa nada, es destrozar prestigios, no he tenido con ellos reunión”, indicó el Presidente.

El primer mandatario aprovechó para volver a criticar a las autoridades de la UNAM, por intervenir en el caso y después “lavarse las manos”.

“Lamento mucho la actitud de mi alma mater”, dijo.

El Universal

CT