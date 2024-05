Xóchitl asegura que en Palacio Nacional ya “huelen la derrota”

Al señalar que los mexicanos ya no quieren más violencia, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que en Palacio Nacional “huelen la derrota” electoral y saben que “ya se van”.

En un encuentro masivo con simpatizantes, dijo que la oposición va a ganar las elecciones presidenciales “porque México ya no quiere más violencia, porque México no quiere más abandono al campo (…) Porque México no quiere vivir enfermo, no quiere que se siga abandonando a sus niños y sus mujeres que padecen cáncer”.

En este marco, hizo un llamado a sus simpatizantes a que el 2 de junio, cada uno haga su lista y lleve a votar a 10 personas, “a su comadre, a su compadre, a su sobrino, nada de que los jóvenes no quieren, convénzalos, hagan una comidita en familia el 2 de junio”.

También exhortó a los hombres a registrarse para ser funcionarios de casilla y cuidar el voto.

Sheinbaum es malagradecida

Xóchitl Gálvez calificó de “malagradecida” a su contrincante, Claudia Sheinbaum, por haber dicho, en lo que fue un “lapsus”, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República “por una ambición personal”.

La candidata presidencial de la alianza opositora consideró que a la exjefa de Gobierno la traicionó el subconsciente, porque dijo lo que realmente piensa.

“Creo que sí es lo que ella piensa, pero qué malagradecida es con el que la puso ahí, porque decirle eso al que realmente sí hizo campaña y al que realmente se aventó 18 años tratando de llegar (a la Presidencia)”.