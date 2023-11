Xóchitl Gálvez llama a no dejarse presionar por los Siervos de la Nación

Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México, hizo un llamado a la ciudadanía para no hacerle caso a los llamados Siervos de la Nación, si tratan de obligarlos a apoyar a algún candidato y amenazarlos con quitarles los programas sociales si no aceptan.

Durante su visita en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Gálvez aseguró que dichos apoyos económicos que reparte el Gobierno están garantizados en la Constitución y no se los pueden quitar sólo por no acceder a participar en mítines.

“No pueden obligarlos, los programas sociales están en la Constitución. Su servidora votó a favor de que estén en la Constitución para que ya nadie los ande amenazando. Los programas sociales, eso se quedan, esos no están en la discusión, no se van a quitar los programas sociales, que no los engañen, porque van a pasar los Servidores de la Nación casa por casa a decirles, si no vas con tal partido… es un delito que les digan que vayan a fuerzas a un lugar”, expresó Xóchitl.

Por otra parte, le fue entregado el bastón de mando dicha comunidad, en un evento organizado por pueblos indígenas.

“Recibo este bastón de mando de quien lo tiene que otorgar, que son los pueblos y las comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres. Para mí es un honor, es un honor y sé la responsabilidad que conlleva, me queda claro que se manda obedeciendo, pero de verdad, obedeciendo a los que saben y a los que conocen nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras necesidades, pero, sobre todo, lo que realmente hace falta aquí en las comunidades indígenas", expresó Gálvez.

Finalmente, insistió en que se debe reducir la edad para que los adultos mayores puedan inscribirse y recibir la pensión que otorga el Gobierno federal, de 68 a 60 años.

"Queremos que los adultos mayores puedan disfrutar de esta pensión, porque a los 60 años ya no hay trabajo para muchas personas de esta edad, para estas mujeres, entonces que quede claro que nosotros jamás hemos planteado una situación como esa (eliminar los programas sociales)", señaló la virtual candidata.

Tuvo un “lapsus mental”, responde “Alito” Moreno

Luego de que la eventual candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez, asegurara que “no trabajaría con malos priistas como Alejandro Moreno”, el dirigente nacional del PRI calificó como un “lapsus mental”, el señalamiento de la política hidalguense.

“Yo he tenido la oportunidad de transitar en la política… los lapsus mentales de las personas, un comentario que haga, nosotros siempre lo respetaremos. Creo firmemente que hoy lo he dicho con mucha puntualidad, yo soy dirigente de un partido, nosotros estamos comprometidos con el Frente Amplio, nosotros no buscamos chamba, nosotros andamos comprometidos en cómo tener la propuesta para este país", respondió Moreno al ser cuestionado.

Aseguró que a pesar de esas expresiones, Gálvez será la candidata presidencial del Revolucionario Institucional, pues la calificó como una mujer comprometida e íntegra, que está “echada para adelante”, y la van respaldar con todo para que sea la próxima presidenta de México. “Nosotros la vamos a apoyar y la vamos a respaldar”, detalló “Alito” Moreno.

SUN

Fayad arremete contra la precandidata del Frente Amplio

El exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, arremetió en contra de Xóchitl Gálvez por medio de su cuenta en la red social “X”, afirmó que la senadora “no ha ganado una elección”, esto después de que la precandidata presidencial, por parte de la oposición, declarara que es penoso que Fayad haya terminado de esa manera.

El exgobernador fue propuesto, por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para ocupar el cargo de embajador de México en Noruega.

Xóchitl argumentó que hubo un desfalco en Hidalgo de dos mil millones de pesos en su Gobierno y que hoy Morena lo premia, otorgándole una embajada, llamándolo “pacto de impunidad” ya que “a él le dan impunidad y cárcel a sus colaboradores”, afirmando que Fayad es el autor intelectual de la “estafa siniestra”.

“Cuando veo a personajes como Omar Fayad, que era tan priista, que me atacó tanto en Hidalgo para quedarse con el poder, asociados todos ellos a la 'Estafa Siniestra', que hay 8 o 9 alcaldes en la cárcel, y simplemente dan un salto a Morena y ya, los salvan”, comentó Gálvez.

Fayad dijo estar “muy, muy agradecido” con la decisión de designarlo como embajador de Noruega.

SUN