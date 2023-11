La titular de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, propuso a Omar Fayad como embajador de México en Noruega, luego de que el ex gobernador de Hidalgo concluyera su mandato y renunciara al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Otros cuatro gobernadores “rivales” también han obtenido puestos diplomáticos luego de ser propuestos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Estos son Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa que se fue a España; Carlos Aysa, quien de tomar las riendas de Campeche viajó a la República Dominicana; Claudia Pavlovich, que dejó la administración de Sonora y se fue como cónsul a Barcelona, y Carlos Joaquín González, que terminó su encargo en Quintana Roo y se dirigió a Canadá. Todos gobernaron bajo las siglas del PRI.

“Muy bien lo de Omar (Fayad), ¿por qué lo propuse?, tengo con Omar un compromiso. Si me dicen, después de la pandemia, ¿cuál fue el momento más difícil que he enfrentado?, Tlahuelilpan, Hidalgo, cuando por el huachicol hubo una tragedia horrible, que me dolió muchísimo… era dolorosísimo ese incendió que le costó la vida a mucha gente. Llegué y ya estaba Omar y no se despegó”, contó AMLO.

